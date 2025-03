Miután Lewis Hamilton az idei évtől már vörösben, a Ferrarinál versenyez, a Mercedes új párossal folytatja: a csapatnál a 2022 óta versenyző George Russell lép a rangidős, vezető pilóta szerepébe, mellette pedig a saját nevelésű 18 éves reménység, az olasz Andrea Kimi Antonelli tanulja majd a szakmát.

A 27 éves angol helyzete ugyanakkor egyelőre azért bizonytalan, jelenlegi szerződése 2025 végén kifut, a Mercedes-főnök pedig tavaly a színfalak mögött, de gyakorlatilag nyíltan is flörtölt Max Verstappennel – Toto Wolff nem titkoltan nagyon bánta, hogy annak idején ők nem tudtak F1-es ülést adni a hollandnak, akit így elcsaklizott a Red Bull.

Nos, nem tudni, mennyire PR, moráljavító üzenet, de a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt Wolff arról beszélt, hogy már nem szeretné átcsábítani Verstappent, pillanatnyilag nagyon elégedett a jelenlegi párossal.

„Azt hiszem, ezt már világosan kijelentettük tavaly is, mi is, ő is” – mondta a Verstappent illető kérdésre Melbourne-ben. „A saját versenyzőinkre kell koncentrálnunk, velük kell elérnünk a lehető legjobb eredményeket. Ha jó kapcsolatban vagyok, nem flörtölök másokkal – ez áll az idei évre is. Jelenleg, hogy úgy mondjam, nem témna [Verstappen], a saját srácainkra akarok koncentrálni.”

Míg Wolff reményei szerint Antonelli személyében csodagyereket, egy új Verstappent talált, akinek helye jó pár évig biztos, Russell jövőjét illetően így nyilatkozott az osztrák:

„Néhány hete már szóba került, mikor lenne alkalmas a hosszabbításról beszélni. Én szavatartó ember vagyok, és azt mondom, hogy kettejükkel szeretném folytatni a Mercedesnél, nincs okom, hogy meggondoljam magamat.”

„Majd kitűzünk valami időpontot, vélhetően még nyár előttre. Óvatosan kell fogalmaznom, mert a sajtó ezután valószínűleg havonta arról kérdez majd, hogy mikor lesznek a tárgyalások, de mindenképpen megtörténnek meg majd a megfelelő időben, úgy, hogy ne zavarjanak bele a szezonba” – állította.

Az újságírók Russellnél is érdeklődtek a 2025-ön túli folytatásról, az angol így reagált:

„Ha az ember jól teljesít, akkor lesz rá kereslet. Kapkodni nem fogok, ha a csapat nem akar. De ez mindkét irányból igaz, senkinek sem sürgős a dolog, előbb lássuk meg, hogyan alakul az idény, ahogy azt is, hogyan halad a 2026-os autó fejlesztése” – kezdte.

„Nem annyi ez, hogy na, írjunk alá, aztán mehetünk tovább – a további három-négy-öt évről lehet szó mindkét oldalról. Majd eljön az ideje ennek is, de pillanatnyilag az a cél, hogy a Mercedest visszajuttassuk az élre – ha nem idén, akkor jövőre.”

A tavaly két futamot nyerő Russell Antonelliről is beszélt, azt mondta, nem érez nyomást azt illetően, hogy jócskán az újonc előtt kellene lennie.

„Cseppet sem. Kimi kiemelkedő pilóta, és ahogy korábban is mondtam, nem érzem magam gyorsabbnak most, mint 18 évesen voltam, ellenben jóval tapasztaltabb vagyok. Az időmérőn már tudom kezelni a forgalmat, tudom, mit tegyek, ha túl hidegek vagy melegek a gumik, képes vagyok reagálni a körülményekre, képes vagyok kezelni a nyomást. A nyers tempót tekintve nem vagyok jobb, mint 9 éve – emlékezzünk, amikor Charles-lal [Leclerc], Landóval [Norris], Maxszal [Verstappen] az F1-be kerültünk, mindannyian rögtön gyorsak voltunk, de láttuk ezt tavaly Ollie-tól [Bearman] és Francótól [Colapinto] is. Miért is lenne más a helyzet Kimi esetében?”

A két versenyző egymáshoz viszonyított teljesítményét illetően Wolffnak sincs ilyen jellegű elvárása: „Mondtam George-nak, hogy nem várjuk el, hogy folyamatosan elverje Kimit. Nem is ültettük volna az autóba, ha erre lenne kilátás. Úgy gondolom, a tempó tekintetében Kimi ott lesz George szintjén, persze neki még sokat kell tanulnia.”