Miután januárban bemutatkozott Maranellóban, megismerkedett a munkatársakkal, Fioranóban és Barcelonában korábbi autókkal tesztelt, Lewis Hamilton a Forma-1 keddi, közös autóbemutatóján a nagy nyilvánosság előtt is bemutatkozott Ferrari-pilótaként, szerdán pedig már a Scuderia házi tesztpályáján vezette az idei modellt, az SF-25-öst.

A 13 mercedeses szezon után átigazolt 40 éves angol az új autó bejáratása után azt mondta az újságíróknak, hogy meggyőződése, hogy jól döntött az átszerződéssel:

„100%-osan. Szemernyi kételyem sincs ezt illetően. A megfelelő helyen vagyok a megfelelő időben, megtiszteltetés itt lenni, ennél a csapatnál, közösen dolgozni azon, hogy tovább építsük az alakulat nagyszerű történetét. Minden egyes nap izgalmas volt. A bemutató estéjén is teljesen új élmény volt vörösben a színpadra lépni.”

„Ferrari-pilótaként még a szurkolókkal való találkozás is más. Szinte szavaim sincsenek arra, milyen most új, közös útra indulni. Itt megvan a szenvedély, minden házon belül van – ilyet még nem tapasztaltam korábban –: a Ferrarinál minden megvan a győzelemhez. Persze azzal is tisztában vagyunk, hogy még dolgoznunk kell. Minden, vagyis legalábbis bizonyos területeken tovább kell javulnunk, de kétségem sincs afelől, hogy képesek leszünk erre” – magyarázta a hétszeres bajnok.

…egyelőre hétszeres, de joggal feltételezhető, hogy Hamilton célja az, hogy a Ferrarival megszerezze a rekorddöntő nyolcadik címét is – ő azonban nem így tekint erre.

„Számomra ez inkább az első bajnoki cím lenne. Az első ferraris bajnoki cím. Ezért dolgozom. Nem a nyolcadikként gondolok erre.”

„Úgy tekintem, hogy hosszú idő [Kimi Räikkönen 2007-es egyéni, illetve az eddigi utolsó, 2008-as konstruktőri címe] után ez lehetne a csapat első bajnoki sikere, miután korábban annyi bajnoki címet szereztek már. Szóval én a csapat elsőjéért hajtok most, azt nézem, ahhoz hogyan járulhatok hozzá.”

Ami az egyéni esélyeket illeti, Hamiltonnak valószínűleg nem lesz könnyű dolga, feltéve, hogy bajnokesélyes autót kap a Ferraritól, csapattársa, Charles Leclerc lehet a legkeményebb riválisa.

„Charles nagyon otthon van a csapatnál. Villámgyors, amivel én is tisztában vagyok. Nem lesz könnyű megverni, de bízom benne, hogy együtt dolgozunk majd, hogy nagyszerű versenyeink legyenek” – mondta a monacóiról.