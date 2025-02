Ugyan a luxusmárka-konglomerátum, az LVMH régóta jelen van a Forma-1-ben egyes márkáival (pl. Red Bull – TAG Heuer), 2025-re szintet léptek, egyenesen az F1-gyel kötöttek együttműködést.

Ennek keretében lett például (újra) az F1 időmérő partnere a TAG Heuer a Rolex helyett, a Moët & Chandon a hivatalos pezsgő az olasz Ferrari helyett, ugyanakkor azért a csapatszintű és az egyéni együttműködésekről sem mondtak le.

Ennek friss példája, hogy az Alpine francia versenyzőjét, Pierre Gaslyt nevezték ki a Gentleman Givenchy férfiparfüm-sorozat márkanagykövetévé.

A 29 éves, egyszeres futamgyőztes versenyző egyébként már így is márkanagykövet volt: tavaly óta a független, „renegát” svájci luxusóra-gyártó az Alpine-nal is együttműködő H. Moser & Cie. is egyik „arcának” kérte fel.