A brit csapat 2024-nek is rossz formában futott neki, ám a Miami Nagydíjtól – Lando Norris első F1-es győzelmétől – a wokingi alakulat lett a címdédő Red Bull fő kihívója, végül legyőzője.

A tavaly negyedszázad után újra konstruktőri címet nyerő istállónál ugyanakkor nem volt egyszerű a pilóták kézben tartása, Norris, és az első F1-es győzelmét szintén 2024-ben megszerző, ugyancsak sikerre éhes Oscar Piastri jó néhányszor összecsapott a pályán, a két legemlékezetesebb alkalom a hungaroringi Magyar Nagydíj, illetve a mindkettejük számár viszonylagos kudarccal végződő monzai Olasz Nagydíj volt.

A McLarennél tavaly egyértelműen nem kezelték elég határozottan a versenyzőket, jobb csapatmunkával talán mindkét bajnoki címet is behúzhatták volna.

Idén papíron, sőt, a bukmékerek szerint is első számú esélyes csapatnál már jóval komolyabban foglalkoznak a kérdéssel – a címvédésre szánt MCL39-es csütörtöki bemutatását követően a csapatfőnök, Andrea Stella nyilatkozatában erős üzenetet küldött a pilótáknak:

„A fő az, hogy mindkét versenyzőnk egyenlő lehetőségekkel fut neki az évnek, az alapelveink ugyanazok, amelyek tavaly is voltak. A meglehetős büszkeségre okot adó tavaly idény áttekintése során minden olyan helyzetet megvizsgáltunk, amikor a két pilóta közel volt egymáshoz, és alapvetően nagyon tetszett a viselkedésük. Volt mit tanulni az előző szezonból, de úgy vélem, eleve pozitív volt a csapatbeli együttműködés” – kezdte.

„Az utólagos elemzések során mindenki úgy volt, hogy ezt meg ezt jobban is csinálhattam volna, egyikük sem nem azzal jött, hogy Lando vagy Oscar is jobban viselkedhetett volna. Levontuk a tanulságokat, és idén újra egyenlő esélyekkel futnak majd neki. Ugyanakkor ha valaki nem hisz az alapelveinkben, akkor nem ő a megfelelő versenyző a McLaren számára” – üzente Stella.

A tavaly két futamot nyerő, de 292 pontjával „csak” a 4. helyen záró Piastri bajnoki reményekkel fut neki az évnek:

„Egyértelműen tiszta lappal vágunk neki. Mindenki a nulláról indul, persze az előző szezon hajrájában is megvolt a lehetőségem, hogy a legjobban teljesítsek. Igen, voltak helyzetek, amikor Landót kellett segítenem, de olyan is volt, hogy ő segített be nekem, nem volt kimondott sorrend. Idén pedig, tiszta lappal indulva, úgy gondolom, hogy esélyem lehet világbajnoki címet nyernem. Kristálytiszta, hogy mindketten a nulláról indulunk, mindketten ugyanolyan esélyekkel nyerhetünk futamokat. Nyilván ha olyan pontkülönbség alakul ki, és az idény vége felé a csapattárs segítsége is jól jön, akkor segíteni is fogjuk a másikat” – magyarázta az ausztrál.

Csapattársával ellentétben a Verstappen mögött végül 63 pontos lemaradással a 2. helyen végző Norris inkább előre tekint:

„Most már oda kell tennem magam [Verstappen ellen], meg kell mutatnom, hogy nem adok neki teret, pozíciót. Okoson kell majd versenyeznem. Max gyors, agresszív, ő az egyik legjobb, legegyszerűbben úgy lehet megverni, ha gyorsabb leszek nála, előtte leszek.”

„A tavalyi év nagy részében a miénk volt a legjobb autó, és örömmel elismerem, hogy nem mindig teljesítettem vele a legjobban. Jobban kell szerepelnem, ezt nem is kell külön hallanom. Persze Max hozzáállása is más lesz majd, ha nem ő vezet 50 ponttal, hanem 50 pont hátrányban lesz.”