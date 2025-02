Elvileg – a Williams kivételével – minden Forma-1-es csapat csak jövő kedden, a londoni O2 Arenában rendezendő közös eseményen leplezné majd le 2025-ös modelljét, még pontosabban annak festését, ám vannak, akik nem vártak addig.

A Williams már rég jelezte, hogy február 14-én, Silverstone-ban küldi pályára az egyelőre álcafestéses FW47-est, tegnap pedig a McLaren is pedzegetni kezdte, hogy csütörtökre készülnek valamivel.

Mára kiderült, hogy a festésen kívül mindennel, hiszen a csapatruházat mellett az egyelőre szintén kamuflázsba bújtatott MCL39-est is megvillantották, nem is csak fotón, egyenesen pályára is küldték a 2025-ös, címvédésre szánt modellt az amúgy vizes silverstone-i pályán.

Ezeket láthattuk (és hallhattuk)eddig:

Is that the MCL39 we see? 🕵️👀 pic.twitter.com/b10Fblf8VF — McLaren (@McLarenF1) February 13, 2025