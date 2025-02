A Red Bull Racing immár hosszú évek óta matt, erős, már-már neonos színekkel összehozott fényezéssel versenyez – az eredetileg friss, ütős dizájn azonban kicsit megöregedett mára, maga Max Verstappen is arról beszélt, hogy valami új külsőt szeretne látni 2025-ben.

Úgy tűnik, a csapat eleget is tett a kérésének: a jövő keddi, a londoni O2 Arenában a kilenc másik csapattal tartandó leleplezést előlegező közösségimédia-posztjaikban ugyanis a tükröződő RB21-es mintha sötétebb és egyszerűbb festést viselne, talán még a motorborításon megszokott Red Bull-logó is hiányzik.

One week until that new car smell 😮‍💨#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/SGHjrqnyUu

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 11, 2025