Nem mondható túl stabil munkahelynek a Forma-1-es versenyigazgatói állás, Charlie Whiting halála óta már a negyedik ember a 2024-es év utolsó három futamára ugrasztott Rui Marques, aki ezt a pozíciót betölti. A portugál szakember a The Race információi szerint 2025-ben is marad az F1-ben, azonban segítsége is lesz.

Az FIA ugyanis állandó helyettesének kinevezte Claire Dubbelmant. A hölgy számára nem ismeretlen a munkakör, volt már helyettes versenyigazgató, korábbi állandó feladata során pedig 26 bajnokságot – köztük az F2-t és F3-at – menedzselt.

Dubbelman egyébként az FIA High Performance Programme nevű képzésében sajátította el a szükséges tudást a feladathoz. Ez az „iskola” szolgálja azt, hogy a szövetség tudjon szakemberhez nyúlni, ha arra szükség van, bár mi bízunk abban, hogy a mostani felállás állandósulni tud, és nem kísérik a személyek munkáját botrányok.

A High Performance Programme stewardokat és versenyigazgatókat képez, a 12 fős új osztályba pedig Zettner Tamás révén magyar diák is került. A szakemberrel évekkel korábban interjút is készítettünk, mely betekintést enged a magyar sportbírók munkájába: