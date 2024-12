A remek Las Vegas-i 2. hely után – mely az időmérős vezetői hibák nélkül könnyen győzelem is lehetett volna –, Lewis Hamilton Katarban csak küszködött, a vasárnapi nagydíjon az utolsók között, 12. helyen intették el – a 2022 áprilisi imolai futam óta nem végzett ilyen rosszul.

Vasárnap este a hétszeres világbajnokot a rajtnál való bemozdulásért, majd bokszutcai gyorshajtásért is büntették, ráadásul a 35. körben defektet is kapott (hogy a célegyenesben ripityára tört tükör törmelékein vagy azoktól függetlenül, még vita tárgya. Menet közben a csapatrádión már azt is felvetette, hogy feladná a futamot.

Akárhogy is, a 39 éves veterán teljesen szétesett vasárnap, a verseny után nagyon lehangolt is volt. Mióta február 1-jén bejelentették, hogy 11 év után elhagyja a Mercedest, hogy 2025-től a Ferrarinál folytassa pályafutását, újra és újra előjön – főként online –, hogy a csapat egyszerűen szabotálja a velük hat bajnoki címet szerző versenyző idényét, hétvégéit, természetesen Katar után is új lendületet kapott az összeesküvés-elmélet.

A Mercedes főnöke, Toto Wolff határozottan visszautasította a találgatásokat.

„Sosem olvasom a kommenteket, én csak hallom, hogy megint van valami hülyeség. Hosszasan beszélhetnék a közösségi média mérgező közegéről, mindig is mondtam, hogy könnyű egy képernyő túlsó oldaláról készíteni egy fiókot, és ilyeneket írni. Azt sem tudom, ki ér rá az ilyesmire…” – idézte a Racingnews365.com az osztrákot.

„Mi imádjuk a szurkolóinkat, ők is hozzájárultak ahhoz, amit elértünk, azokkal pedig, akik agyament összeesküvés-elméletekkel állnak elő, nem is foglalkozom. Idióták, akik nem értenek az egészhez, lehet, hogy életükben nem ültek még autóban, nem hogy versenyautóban! Hadd lássak valami ilyesmit, hadd nevessek egy jót! Üzenem azoknak, akik úgy érzik, vevők vagyunk a kommentjeikre: a kutya sem olvassa, amiket írnak!”

A katari verseny után Hamilton sem utalt semmi rendellenességre, igaz, a hangulata láthatóan nem volt rózsás, már a mercedeses búcsúfutamától sem remél sokat:

„Nem állítottuk be jól a szárnyat, ezért alulkormányzott volt az autó. Sokszor volt már ilyen. Egyszerűen nem volt elég hatékony az első szárny, az autó pedig emiatt nem fordult jól. Jó ideig megvolt az alulkormányzottság, érzésem szerint ez vezetett a defekthez is. Persze lehetett a törmelék is, bár én azt nem láttam. A gumi már a bokszutca-bejáratnál megadta magát” – magyarázta.

„A rajt az én hibám volt, a defekt meg egyszerűen balszerencse. De így is mindent beleadtam, holnap pedig újult erővel vágok neki.”

„Azért nem hiszem, hogy valami szép eredménnyel búcsúzom majd. A lényeg az, hogy ott leszek, és mindent beleadok majd megint. Nagy elvárások nélkül futok neki, aztán hátha eredménnyel zárok. Nem viccelek. Emellett ezek az utolsó futamok nem befolyásolják a teljesítményemet” – mondta Abu-Dzabira előretekintve.