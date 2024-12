A Forma-1-ben nem ritkák a versenyzők közötti összezördülések, de Max Verstappen katari nyilatkozatai alapján a négyszeres világbajnok a szokásosnál is jobban megharagudott George Russellre, akit nem is tisztel többé. Verstappen álszentnek nevezte a Mercedes versenyzőjét, aki a kamerák előtt mindig nagyon kedves, a kulisszák mögött azonban teljesen másik arcát mutatja.

Verstappen szerint Russellre rá se lehet ismerni, amint belép a felügyelők szobájába, Katarban is mindent bevetett, hogy az időmérős „feltartás” miatt megbüntessék Verstappent. A Sky szerint a két versenyző között a szokásos pilótaparádé előtt is feszültség volt. „Remélem, az FIA-s haverjaiddal együtt büszkék vagytok arra, amit tettetek” – szólt oda Verstappen Russellnek, majd faképnél hagyta.

Verstappent a szerinte igazságtalan büntetés a szokásosnál is jobban motiválhatta a rajt előtt, Russell is érezte, hogy kihúzta a gyufát. „Őszintén szólva arra számítottam, hogy össze fogunk ütközni, de végül nagyon megkönnyítettük a dolgát” – mondta Russell a futam után.

„Lewis és én is borzalmasan rajtoltunk, szóval ez végül egy nagyon könnyű előzés lett számára. Elég bosszantó volt, de ez már csak így megy nálunk: ha az autó működik, minden jó, de ha valami megbicsaklik, minden rosszra fordul. Ez a nap tökéletes példa volt utóbbira.”

Russell egyébként még a futam előtt szerényen arról beszélt, hogy a McLaren tálcán nyújtotta át a negyedik bajnoki címet Verstappennek és a Red Bullnak, ő bezzeg nyerni tudott volna a McLarennel is. „Abszolút képes lettem volna rá. Max egyszer nyert az utolsó tizenkét futamon, vagyis nagyon is verhető. Norris és a McLaren egy csomó pontot dobtak el, így Max, aki egy kivételes pilóta, meg tudta nyerni a bajnokságot.”

„Azt is mondhatom, hogy a Red Bull-lal is nyerhettem volna, mert a szezon elején a leggyorsabb autó volt. Még Checo is második tudott lenni néhányszor, csak a szezon második felére váltak harmadik erővé.”