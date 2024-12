A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Katari Nagydíjat a ferraris Charles Leclerc, valamint a mclarenes Oscar Piastri előtt. Verstappen tempója önerőből is elég volt a győzelemhez, de jól jött neki, hogy őt, illetve Leclerc-t elkerülte a balsors, a többiek mind részesültek benne kisebb-nagyobb mértékben.

Az 57 körös, villanyfényben rendezett futamot a mezőny többsége közepes gumikon kezdte, a kivételt a 18. helyről induló Nico Hülkenberg (Haas) jelentette kemény abroncsaival.

A rajt előtt, a rajtrácsra menet Oscar Piastri máris bajba sodorta magát: a bokszba visszahajtva úgy előzte Lewis Hamilton Mercedesét, hogy a McLaren érintette a fehér vonalat. Ezt a verseny után vizsgálják majd a stewardok.

A rajt nem sikerült problémamentesen, be is küldték a biztonsági autót, mert Esteban Ocon (Alpine), Franco Colapinto (Williams) és Hülkenberg találkoztak az első kanyarban – előbbi kettő ott is maradt és kiesett. Pár kanyarral később is volt balhé, Alexander Albon (Williams) és Lance Stroll (Aston Martin) ütköztek és elhagyták a pályát, de mindenki folytatta ott a versenyt. Stroll ezért később 10 másodperces büntetést kapott.

LAP 2 / 57



Further round the lap, Stroll also pitched the other Williams of Albon into a spin, but both continue.#F1 #QatarGP pic.twitter.com/izIhLOi6vj — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Elöl sem maradt változatlan a helyzet: George Russell elvesztette a vezetést a Mercedesszel, és a pole-pozíciót büntetés miatt elbukó Max Verstappen állt az élre az első kanyar után a Red Bull-lal, mögé pedig Lando Norris jött fel a McLarennel. Charles Leclerc (Ferrari) volt a negyedik, megelőzve Oscar Piastrit (McLaren) és Carlos Sainzot (Ferrari). A pontszerző helyeken Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes) és Cunoda Juki (RB/VCARB) haladtak.

A biztonsági autó a 4. kör végén hagyta el a pályát. Az újraindítás hozott egy Valtteri Bottas (Kick Sauber), Liam Lawson (RB/VCARB) találkozót/kicsúszást hátul, valamint több helycserét: elől Piastri ment el Leclerc mellett a 4-5. helyen, hátrébb pedig Alonso mellett mentek el többen is. Ki is csúszott a spanyol a pontszerzők közül, a 10. helyre Kevin Magnussen (Haas) lépett fel. A Bottas-Lawson esetért utóbbit büntették is 10 másodperccel.

Liam Lawson nampak terlibat momen dengan Valtteri Bottas.



Lawson melintir di T1, bisa lanjut race lagi. pic.twitter.com/xurIxflg0L — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) December 1, 2024

A 9. körre az élen haladó négyes jelentős előnyre tett szert, Piastri mögött a Leclerc vezette üldözőboly már jelentős lemaradással érkezett. Hamiltonról érkezett ekkor egy üzenet, miszerint kiugrott a rajtnál – csak idő kérdése volt, hogy megkapja ezért 5 másodperces büntetését. Strollnak ennyi elég is volt a versenyből, a csapat visszarendelte őt a garázsba, így harmadikként adta fel a futamot.

Lance reports feeling damage on the radio, and returns to the garage on lap 10 to retire the car. #QatarGP pic.twitter.com/8ZLs7yyREe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 1, 2024

Ezalatt a pontszerzők összetétele is változott: Cunoda kezdett hátracsúszni, és Pierre Gasly örülhetett az egy pontot érő 10. helynek az Alpine-nal. Alonso is elkezdett visszakapaszkodni közben, Cunoda mellett ő is elment és így 11. volt a spanyol.

A vert mezőnyben ugyan voltak mozgolódások, de az élen nemigen. Piastri hibája volt az egyik kiemelhető momentum a 17. körre fordulva, Russellt üldözve hagyta el a pályát. Az élen Verstappen és Norris elnyúltak Russelltől és Piastritól, utóbbi párosra közeledett Leclerc és Sainz duója.

LAP 17 / 57



Piastri wide in his pursuit of Russell for third! 😳



He tries to get run out of the final corner, but gets a snap of steering mid-corner and has to catch it.#F1 #QatarGP pic.twitter.com/VEe5zYl0o2 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

A kerékcserékig a frontvonalak már nemigen változtak, Russellék szakadtak le egyre jobban Verstappenéktől. A bokszutcai munka a Mercedesnél kezdődött a 23. kör végén, Russell autójáról azonban nem tudták gyorsan leszedni a jobb hátsó gumit. Több másodpercet bukott a brit, és a tervekkel ellentétben a középmezőnybe tért vissza.

LAP 24 / 57



Russell pits under threat from Piastri - but it's a slow stop and now he's sat in traffic! 😱



That's really put a dent in his race. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/TBcJ1nJAhC — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

A Russell-féle elrontott kerékcsere miatt a többiek sem iparkodtak az élmezőnyben a kerékcserével, a brit elévágása semmiféle nyomást nem jelentett, hiszen Alonso mögé beszorult, és tempója is lassabb volt új gumikon.

A 30. körben Albon egyik visszapillantó tükre került a célegyenes közepére. Többször is villant a sárga zászló, de végül nem kellett emiatt még virtuális biztonsági autót sem életbe léptetni. Verstappen bele is emelt a gázba, Norris azonban a Red Bull szerint nem – a különbség ideiglenesen le is csökkent köztük.

A 32. körben mindössze Hülkenberg volt a negyedik versenyben lévő pilóta, aki a bokszban járt, ráadásul ő is kemény gumikat cseréltetett le. Nemigen erőltette a kerékcserét. A 34. körben Bottas egy lekörözésnél átment a tükrön, apró darabokra törve azt. Ugyanekkor Sainz és Hamilton kapott bal első defektet, ez két figyelmeztető jelzés volt mindenkinek.

A 35. körben a rengeteg törmelék miatt pályára küldték a biztonsági autót, ezzel Piastri rosszul járt, hiszen ő még előtte a bokszba hajtott – a többiek csak a safety car-időszak alatt tették ezt. Meg is keverte ez az állást: Verstappen vezetett Norris, Leclerc, Piastri, Perez, Gasly, Russell, Sainz, Csou és Alonso előtt. Hamilton visszaesett a 16. helyre, körhátrányba került a brit.

A biztonsági autó a bokszutcán hajtott keresztül a célegyenes takarítása miatt, ahol szintén zajlott az élet. Alonso a szerelősávban haladva versenyzett Magnussennel, Norris pedig majdnem felöklelte a lekörözött Hamiltont.

A biztonsági autó a 40. kör elejére hagyta el a pályát, kemény gumis, 18 körös miniversennyel zárulhatott a Katari Nagydíj. A restart kaotikus volt: Verstappen mellett majdnem elment Norris, Leclerc mellett Piastri, de végül maradt az első négyes úgy, ahogy volt. Nem tartott sokáig a száguldás, mert Perez Red Bullja még a célegyenesig sem jutott el, és a pályán ragadt, Hülkenberg pedig a kavicságyba csúszott a csaták hevében.

Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, Csou Kuan-jü (Kick Sauber), Magnussen sorrendben várta az első tíz az újraindítást, mögöttük azonban Albon és a két RB/VCARB vagányan lágy gumikra váltottak az utolsó körökre.

A 43. körben ismét zöld utat kapott a mezőny. Verstappen jobban kezdett ezúttal, a sorrend nem változott elől. Albon a lágyakon elkezdett előretörni, az első kanyarokban már fel is jött a pontszerzők közé.

LAP 43 / 57



This time Max manages the restart expertly! 🟢



Norris is forced to defend second from Leclerc, with Piastri giving chase in fourth. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/a84EcJdpHG — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír a 44. körben: Norris 10 másodperces stop/go büntetést kapott, amiért korábban nem emelte el a gázt a tükrös sárga zászló miatt. Ezzel a brit kikerült a pontszerzők közül is, utolsóként folytatta a versenyt. Verstappen mögött Leclerc volt a második, Piastri a harmadik. A negyedik Russell mögött Gasly-t próbálta levadászni Sainz, a maradék pontszerző helyeken pedig Alonso, Csou, Albon és Magnussen haladtak.

Hamiltont is megszórták a végén még egy bokszutca-áthajtásos büntetéssel, bokszutcai gyorshajtás miatt. Miután ezt letöltötte, megengedték neki, hogy feladja a versenyt, de nem tette.

Valódi csaták leginkább a pontszerző zóna végén zajlottak. A lágy gumisok alól elkezdett elfogyni a Pirelli, így Magnussen, majd Bottas is elment Albon mellett, aki így kicsúszott a legjobb tízből. Norris eszelős tempóra kapcsolt, időnként 2,5-4 másodperccel gyorsabb volt a környezeténél, és célba vette a pontszerző zónát.

Verstappennek a végére nem maradt kihívója, így első győzelmét aratta négyszeres világbajnokként Katarban Leclerc és Piastri előtt. Russell negyedik lett, Gasly pedig kivédte Sainz rohamait, így futottak be 5-6. helyen. Alonso hetedikként zárt a Kick Sauber idei első pontjait megszerző Csou, Magnussen, valamint a pontszerző zónába végül csak visszaérő Norris előtt. Albon a végén még kapott egy tíz másodperces büntetést leterelésért, illetve Russell is egy ötöst egy biztonsági autó alatt történt incidensért, de ezek már nem befolyásolták a pontok eloszlását.

Az eredményeket még nem lehet véglegesnek venni, ott van még a rajt előtti Piastri-ügy, emellett Perezt is vizsgálják: amikor a Red Bull tönkrement alatta, megforgott, majd az azt követő manővereit veszélyesnek ítélték a mexikóinak. Az azonban biztos, hogy a konstruktőri meccs még nyitott a McLaren és a Ferrari közt.

A bajnokság állása:

Verstappen – 429 p

Norris – 349 p

Leclerc – 341 p

Piastri – 291 p

Sainz – 272 p

Russell – 235 p

McLaren – 640 p

Ferrari – 619 p

Red Bull – 581 p

Mercedes – 446 p

Aston Martin – 92 p

Alpine – 59 p

A világbajnokság egy hét múlva az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul.