Órákkal a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérőjének leintése után Max Verstappen elbukta a pole-pozícióját. A Red Bull hollandja

egy rajthelyes büntetést kapott.

A négyszeres világbajnok a Q3-ban hozta veszélyes helyzetbe George Russellt azzal, hogy indokolatlanul lassan haladt, miközben a Mercedes britje – ugyan nem mért körön, de – tempósan érkezett mögötte. A kitétel, miszerint Russell nem volt mért körön, fontos, ugyanis ez az egyik oka annak, hogy a hasonló esetekben általában megítélt három rajthely helyett csak egy pozíciós hátrasorolással szankcionálták Verstappent.

Russell oldaláról azzal érveltek, hogy Verstappen a versenyíven haladt lassú tempóval, és erre alapesetben nem számít egy pilóta. Verstappen emellett még az előre meghatározott deltaidőnél is lassabb volt, és tudta, hogy érkezik mögötte a brit, mivel korábban többször is a tükrébe nézett.

Azt a stewardok is elismerték, hogy az eset komplikált volt. Mindent figyelembe véve született meg tehát az egy rajthelyes büntetés, mely épp a két érintett között jelent helycserét a rajtrácson: Russell indul majd az élről vasárnap, Verstappen pedig a második helyről. A holland egyébként kapott egy büntetőpontot is, ezzel 6-ra nőtt az egyenlege – 2025 júniusáig ez nem is fog csökkenni.

Egy rajthelyes büntetést emlékeink szerint utoljára 2020-ban osztottak ki a stewardok, akkor egy szabadedzésen történt incidenst szankcionáltak így.