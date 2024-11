Mindössze napokkal a 2024-es szezon kezdete előtt vált hivatalossá, hogy 2026-tól nemcsak motorgyártóként száll be a Forma-1-be, hanem – a Sauber felvásárlásával – gyári csapatot is indít. Sajtóértesülések szerint az ingolstadti márka körülbelül 650 millió euróért ütötte nyélbe az üzletet, ami a mostani árfolyamon 265 milliárd forintnak felel meg.

A német autóipar elmúlt hetekben tapasztalt mélyrepülése azonban nehéz helyzetbe hozta a Volkswagen-csoportot, ami az Audi F1-es terveit is felülírhatja. Október végén a veterán szakíró, Joe Saward számolt be elsőként arról, hogy az Audi legalább részben eladhatja a frissen vásárolt, hivatalosan még el sem indult csapatát, amiről az Autosport értesülései szerint akár már a héten megállapodhatnak.

Tekintve, hogy a teljes konszernt sújtja a válság, ami az Audinál is munkahelyek ezreit veszélyezteti, bennfentes iparági források elmondása alapján „nagyon nehéz megindokolni”, hogy a mostani helyzetben miért finanszírozna egy nagyszabású fejlesztési programot a Forma-1-ben, ami viszont elengedhetetlen a versenyképességhez.

Bár az Audi nem volt hajlandó reagálni az eladással kapcsolatos híresztelésekre, úgy tudni, hogy katari kézbe kerülhet a részvények egy – méghozzá a tervezettnél nagyobb – része, ugyanis az ottani befektetők akár 1 milliárd eurót is áldoznának a projektre. A Qatar Holding LLC-n keresztül jelenleg is jól látható a katariak jelenléte a Volkswagenen belül: a befektetőcsoport – a Porsche (53,3%) és Alsó-Szászország (20%) után a harmadik legnagyobb részvényesként – 17 százalékos részesedéssel rendelkezik, emellett a 20 fős igazgatótanácsban két katari is helyet kapott.

Ugyan tisztázásra várnak a megállapodás részletei, az már biztos, hogy a tárgyalások már előrehaladott stádiumban vannak, így a hivatalos bejelentésre még a Katari Nagydíj előtti napokban sor kerülhet. Ezzel újabb kötelék alakulhat ki a Forma-1 és a közel-keleti ország között, mely 2021 óta a versenynaptár része, ráadásul a Qatar Airways állami légitársaság a bajnokság egyik állandó és – több nagydíj névadójaként – kiemelt partnere.