Immár a reflektorok fénye alatt, de továbbra is meleg, párás időben – 30 Celsius-fokos levegő-, 33 fokos aszfalthőmérséklet, 74%-os relatív páratartalom – gurultak ki az F1-es a szezon 18. fordulója, a Szingapúri Nagydíj második szabadedzésére a 4940 méteres Marina Bay pályára.

Elsőként a Sauberek gurultak ki a bokszutcából, de hamar követték őket mások is, az immár mini-DRS nélküli hátsó szárnyat hordó McLarenek, és a csütörtöki káromkodása miatt frissen megbüntetett Max Verstappen is.

A csúnya szavakat szabadon használó hollandnak nem ígért sok jót, hogy első körén nevetve azt jelezte, hogy a rádiógombja beragadt…

Ahogy az első edzésen, ezúttal is a Pirelli közepes és kemény keverékein indult a körözés, nagyjából fele-fele arányban, csapatokon belül is megosztva.

10 perc után a ferraris Carlos Sainz, állt az élen, a valószínűleg utolsó F1-es hétvégéjét teljesítő Daniel Ricciardo, a mclarnes Lando Norris, a délutáni gyakorláson leggyorsabb Charles Leclerc és a két Williams sorakozott.

Bő 20 perc után jelentek meg a piros Pirellik, megkezdődtek a kvalifikációs szimulációk. Az első körök után Norris elsőként ment be 1:31 alá (1:30,727), de nem sokkal mögötte Leclerc is nagyon gyors volt, végül 87 ezreddel az angol mögé sorolt be.

Meglepően gyorsak voltak a VCARB-ok, Cunoda Juki a 3., Ricciardo az 5. időt hozta, szendvicsbe fogva a bakui győztes Oscar Piastrit. Verstappen a lágyakon mindössze a 11. időt produkálta, Sergio Perez a 7.-et. A tavalyi szingapúri győző, Sainz kicsit később futotta a maga gyors körét, ő Leclerc mögé ért fel.

Leclerc, Piastri, mindkét Williams is érintette a falat, de mások is közel jártak ehhez.

Ouch! Franco Colapinto gets a bit too cosy with the barriers 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/HuntLz8MxU — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

A csapatok-pilóták ezt követően viszonylag hamar átálltak a hosszabb etapokra, hiszen az esti körülmények sokkal reprezentatívabbak a futamot illetően, mint a korábban kezdődő első és a harmadik edzések.

5 perccel a vége előtt az egyik Sauber mögött megcsúszott, a bukótérben elképesztően látványos megcsúszást, már-már driftet mutatott be.

Két perc maradt, amikor a mercedeses George Russell a 8-as kanyarban kis sebességgel orral a falba állt, az autóról épp csak az első szárny tört le, így vissza is tudott menni a bokszutcába, de a sárga zászlók miatt edzés idő előtti végét jelentette.

📻 "I'm in the wall" George Russell clonks the barriers, yellow flags flutter, and that's the end of FP2 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xGcDoHYBmA — Formula 1 (@F1) September 20, 2024

A Szingapúri Nagydíj hétvégéje szombaton – magyar idő szerint – 11.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő 15 órakor lesz, vasárnap a futam 14 órakor rajtol.