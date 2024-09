Ahogy a Vezessen is megírtuk tegnap, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm úgy döntött, a Forma-1-es közvetítésekben vissza kell szorítani a káromkodást, a csúnya beszédet.

Az F1-es pilóták a Szingapúri Nagydíj csütörtöki napján reagáltak is a hírre. Max Verstappen azon az állásponton volt, hogy a korlátozás hiábavaló, az azt halló fiatalok végül így is, úgy is használnak majd csúnya szavakat, a téma fejtegetése közben pedig megismételte a bakui hétvégén a csapatrádióban már használt trágár kifejezését.

Ahogy mondani szokás, „nagyon meta”, de az FIA emiatt le is csapott a Red Bull-os címvédőre. A hollandot előbb vizsgálat alá vonták, majd a szingapúri versenyfelügyelők „bizonyos közhasznú munkát” szabtak rá ki büntetésként.

A stewardok az indoklásban rámutattak, hogy az FIA elvárása, hogy a nyilvános eseményein használt nyelvezet minden társadalmi és életkori csoport számára elfogadható legyen. Verstappen szavai ellenben durvák, megbotránkozást keltők lehettek, ám nem irányultak semmilyen konkrét személy vagy csoport ellen.

Megjegyezték, hogy a pilóta a meghallgatáson azt mondta, ő a mindennapi életben is használja a kifogásolt kifejezést, így tanulta. Hozzátették, hogy Verstappennek nem az anyanyelve az angol. Rámutattak, hogy akár komolyabb pénzbírságot is kiszabhattak volna, de ebben az esetben nem éltek ezzel.

A dokumentumban kiemelték még, hogy az FIA már többször felhívta a figyelmet a kérdésre, így az F1 résztvevői tisztában lehetnek az elvárásokkal.

Verstappen nem először kap ilyen büntetést: 2018-ban, a Brazil Nagydíj után az Esteban Oconnal történt lökdösődése után is közérdekű munkát szabtak ki rá a versenyfelügyelők.