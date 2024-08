Az elmúlt években számos esetben fordult elő, hogy a Forma-1-es versenyzők, de akár a csapatfőnökök is élesen, sértőn, esetleg a hozzáértést kétségbe vonva kritizálták nyilvánosan az F1-es versenyirányítást, de leginkább a büntetések kapcsán a versenyfelügyelőket (steward).

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Nemzetközi Sportszabályzata ezt a 12.1.-es pontja alatt tiltja, a stewardok már néhány megrovást is kiosztottak ilyesmiért. A szabályhelyben az ún. misconduct, azaz helytelen viselkedés, magatartásbeli vétség szerepel, melynek definíciója – a szövegben is csak példálózva – fedi a sértő, durva gyűlöletkeltő, megalázó írott vagy szóbeli nyelvhasználatot, gesztusokat vagy a testi erőszaki formáit, beleértve már a lökdösődést is.

Az FIA-nál úgy látják, hogy a jelenséget egyelőre nem sikerült visszaszorítani, ráadásul egyre inkább elharapózik, terjed az ilyen jellegű megszólalások szította szurkolói online abúzus, zaklatás, így a szabályokat módosítják, a stewardoknak mondhatni immár kimondott feladata lesz a pályán vagy azon kívül a résztvevők részéről elhangzottak szankcionálása.

A fentieket maga az FIA elnöke, Mohammed bin Szulajm jelentette be a közösségi médiában.

„Az online abúzus elleni harcunk keretében elvégzett közelmúltbeli vizsgálatok azt mutatták, hogy közvetlen összefüggés van a versenyzők, csapattagok negatív megszólalásai és a tisztviselőink felé irányuló online gyűlölködés között. A Motorsport Világtanács legutóbbi ülésén a tagok egyetértettek abban, hogy a közelmúlt ilyen esetei után megváltoztassuk a helytelen viselkedés szabálybeli meghatározását. A változtatás további támogatást, védelmet jelent az FIA tisztviselői, önkéntesei számára, akik azon dolgoznak, hogy jobbá, biztonságosabbá és sportszerűbbé tegyék a sportágat” – írta az elnök.

„A versenyfelügyelőinknek erőt kell mutatni az ilyen abúzus elleni küzdelemben, az ezt illető döntéshozatalban én magam és a Sportszabályzat is támogatja őket. Arra buzdítom őket, hogy mutassák meg, az FIA nem tűr semmilyen abúzust a sportban” – szögezte le.

A Motorsport Világtanács egyelőre nem tette közzé a szabálymódosítás szövegét, így a pontos részletek később válnak világossá.