A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm a Motorsport.com-on ma megjelent interjújában arról beszélt, hogy szeretné, ha kevesebb káromkodás, csúnya szó hangzana el a Forma-1-es közvetítésekben, mert ez rossz fényt vet a sportra.

„Tegyünk különbséget a a motorsport és a rapzene között! Mi nem rapperek vagyunk, akik percenként ki tudja hányszor fuckolnak. Az az ő világuk, ez meg a miénk” – idézte az oldal.

Szulajm hozzátette, hogy egykori raliversenyzőként jól tudja, mennyire felmehet a pumpa az emberben a verseny hevében, ugyanakkor az gondolja, nem helyes, ha gyerekek hallanak ilyesmiket, ezért az FIA már kapcsolatba is lépett a Forma-1 vezetésével, hogy korlátozzák a közvetítésbe kiadott káromkodások mennyiségét.

A hétvégén következő Szingapúri Nagydíj csütörtöki sajtónapján egyes pilótákat is megkérdeztek az FIA-elnök szavairól. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton így reagált:

„Nem tetszik, ahogy megfogalmazta. A rapperek előrángatása sztereotipizál, és ha belegondolunk, hogy a rapperek többsége fekete, akkor nem fest jól, hogy azt mondja, mi nem vagyunk olyanok, mint ők. Rosszul válogatta meg a szavait, ebben rasszista felhang van” – kezdte, hozzátéve, hogy a szándékkal viszont egyetért.

„22 évesen én sem foglalkoztam ezzel, amikor az indulatok előjöttek, mondtam, ami épp az eszembe jutott, nem is gondolva arra, hogy hányan, hány gyerek is hallhatja. Ebben a tekintetben egyetértek vele. Egyes pilóták még nem ismerték fel ezt, de idővel biztosan ők is rájönnek. Ha büntetést helyeznek kilátásba, minden bizonnyal a káromkodás is abbamarad, de nem tudom, hogy szükséges lenne-e ilyesmi. De én is úgy gondolom, hogy kicsit sok a káromkodás.”

A címvédő Max Verstappen, aki legutóbb, Bakuban például azt mondta a rádión, hogy el van baszódva az autója, úgy vélte, a versenyzők szintjén értelmetlen lenne a korlátozás, a szigor:

„Hát, a világ változik, de az egész ott kezdődhet, hogy nem adják ki az ilyesmit a közvetítésbe, nem adnak lehetőséget, hogy az emberek visszahallgassák ezeket. Persze mindenféle appon meg mindenfelé hallgathatók a csapatrádiózások. Itt kéne korlátozni, késleltetve kiadni, hogy cenzúrázni lehessen az ilyeneket. Az többet érne, mint a pilótáknál tiltani a káromkodást, hogy ne mondhassak B betűs szót. Komolyan, az amúgy sem valami durva, nem?”

„Az autóm meg tényleg nem működött, el volt baszódva. Már bocsánat, de azért mi ez itt, ovi? Még ha 5-6 évesek is nézik, egyszer úgyis káromkodni fognak ők is, még akkor is, ha a szüleik nem engedik nekik. Amikor nagyobbak lesznek, a haverokkal úgyis káromkodni kezdenek. Szóval szerintem ez semmin nem változtatna” – magyarázta a holland Szingapúrban.