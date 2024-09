Nem csitulnak a hajlékony szárnyakkal kapcsolatos viták a Forma-1-ben, ráadásul már nemcsak az első légterelők vannak fókuszban. A múlt vasárnapi Azerbajdzsáni Nagydíj után több videó is megjelent Oscar Piastri autójáról, amelyen világosan látható volt, hogy a hátsó szárny felső lapjának szélei nagy sebességnél felemelkednek.

A hátrafelé néző kamera felvételei alapján az is kivehető, hogy ez a mozgás a DRS zárt állapotában is megnyit két vékony rést a szárny szélein, ami valószínűleg nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy Charles Leclerc nyitott DRS-szel sem tudta levadászni Piastrit a futamon.

Is McLaren rear wing flexing more under load than it should? 🤔 grid comparison against the Ferrari to see how much each are moving under load and the return to position under braking pic.twitter.com/uguYmSVk8w