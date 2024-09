Helyi idő szerint délután fél 6-kor, még nappali fényben, meleg időben – 31 Celsius-fokos levegő, , 38 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 18. fordulója, a Szingapúri Nagydíj első szabadedzése a délkelet-ázsiai városállam utcai pályáján.

Elsőként a talán utolsó F1-es versenyhétvégéjét kezdő Daniel Ricciardo gurult ki a farmeres festésű VCARB-bal, de utána sorra mások is a pályára léptek, ám a bakui győztesnek, Oscar Piastrinak várnia kellett, a McLaren garázsában még nagyban szerelték az autóját.

Az első etapokat vegyesen a kemény és a közepes keverékű Pirelliken futották, az első 5 perc után a mclarenes Lando Norris, a mercedeses Lewis Hamilton, a ferraris Carlos Sainz, a címvédő Max Verstappen és az eltiltása után visszatérő haasos Kevin Magnussen állt a top 5-ben. A pálya szemmel láthatóan igen poros-koszos volt, a gyenge tapadás és a falak közelsége kihívássá tette a vezetést.

10 perc után már Verstappen ugrott az élre, ám aztán Norris több mint fél másodpercet adva villantotta meg a McLaren tempóját.

Jó 25 perc után kerültek fel az autókra a piros jelölésű, lágy Pirellik, az első gyors kört Norris futotta rajtuk, és bár volt egy megcsúszása, így is 537 ezreddel volt gyorsabb (1:32,175), mint az előtte az első pozícióban lévő Charles Leclerc.

Verstappen és Hamilton sem bírt Norris idejével – a holland kéttizeddel, a hétszeres világbajnok bő öttizeddel volt lassabb a piros abroncsokon.

A williamses Alex Albon és az újonc Franco Colapinto is megelőzte Hamiltont, míg Leclerc – immár szintén a lágyakon – a két Williams közé sorolt be. Pár pillanattal később a VCARB is villantott: Cunoda Juki a 2. időt futotta, akit aztán Sainz utasított maga mögé.

Bár Szingapúrban az első edzés általában nem reprezentatív, a mostani középső szakaszát időmérőnek is lehetett volna nézni – a sietséget magyarázta, hogy a folytatásra esőre is volt esély.

A gyors körökön a poros pályán többen is megcsúsztak itt-ott, Fernando Alonso is kis híján megpördült, az ellenkormányzás közben véletlenül még a bokszutcai sebességlimitert is megnyomta a kormányon, amit a rádión idegesen-viccelődve megerősített.

Tizen-egynéhány perccel a vége előtt Leclerc volt a leggyorsabb, mögötte Norris, Sainz, Verstappen és Cunoda sorakozott az első ötben.

Az utolsó 10 percben már nem történt érdemi változás a sorrendben, a csapatok hosszabb etapokra váltottak, a lágy gumik helyett újra előkerültek a közepes és kemény abroncsok. Érdekes módon többkülönböző csapat – köztük a Red Bull és a Ferrari – pilótái is panaszkodtak az első fékekre.

A gyakorlás szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.