Bár a nyári szünet első napjaiban még arról szóltak a hírek, hogy a Red Bull Racing azonnali hatállyal menesztheti Sergio Perezt, hogy a mexikói ülését Daniel Ricciardónak adja, ez nem történt meg, sőt.

Perez pozíciója egyre biztosabbnak tűnik, míg a 34 éves ausztrál valószínűleg be sem fejezi az idényt – a napokban már az a téma, hogy az energiaital-gyártó nem vár 2025-ig Liam Lawson „előléptetésével”, az új-zélandi ifjonc már Szingapúr után átveheti Ricciardo helyét a VCARB-nál. Vannak, akik szerint a hétvégén jöhet a bejelentés.

A Szingapúri Nagydíj csütörtöki sajtónapján – újságírói kérdésre – az egykori csapattársa, a címvédő Max Verstappen gyakorlatilag el is búcsúztatta Ricciardót.

„Daniel nagyon jó srác. Szerintem bizonyította, hogy nagyszerű F1-es versenyző, emellett jó barátom is. Úgy gondolom, sosem kellemes ilyen helyzetben lenni, másrészt persze nem hiszem, hogy bánkódnia kéne. Néha talán nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, de így is többet ért el, mint amiről legtöbben csak álmodhatnak” – utalt arra, hogy Ricciardo az évek alatt 8 futamgyőzelmet és számtalan egyéb dobogós helyezést szerzett.

„Szóval ha mondjuk ez is lesz az utolsó futama, akkor is csodálatos dologra tekinthet vissza, olyasmire, amit nem sokan mutathatnak fel, és valami másba foghat – miért is ne? Sok más versenysorozat van. Vagy nem versenyez, csak hátradől otthon a farmján. Élvezze csak! Nekem nem arról szól, hogy megérdemli-e, hogy az F1-ben legyen. Sokan megérdemlik, hogy itt legyenek. Egyesek nem. Ilyen az élet, ez van más sportágakban is” – magyarázta a holland, talán a mellett ülő Aston Martin-os Lance Strollnak is odaszúrva.

Maga Ricciardo csütörtökön úgy beszélt, mint aki még nem tud biztosat a lecseréléséről.

„Mondjuk úgy, hogy elsősorban a jövő évről várok infót. Részletekbe nyilván nem mehetek, hogy a szerződési dátumok alapján nagyjából ott járunk, hogy kiderüljön, 2025-re igen vagy nem-e a válasz. Tudok az idény hátrelévő részét illető szóbeszédekről, spekulációkról, de ami engem illet, én nem tudok konkrétumot. Én a jövő évet illető döntésre várok, persze a sportban történhetnek őrült dolgok. Ezért aztán nem is fogok itt nagyokat mondani, hogy biztosan maradok év végéig, de én így tudom, aztán majd meglátjuk!”

A konkrét kérdésre, hogy lehet-e a Szingapúri Nagydíj az utolsó versenye, így felelt:

„Nem hiszem, de nem akarok itt jogászkodni. Én azt mondanám, hogy nem, de tudjuk, hogy működik az F1. Voltak már, akik nem jutottak az idény végéig. De nem fogok olyat mondani, hogy ó, 100%-osan biztonságban vagyok, a házammal is fogadnék erre, mert láttam már eleget.”