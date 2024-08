Bő egy éve nyitott kérdés volt a Forma-1-ben, hogy a McLarentől elküldött, majd az AlphaTaurinál/VCARB-nál újabb esélyt kapott Daniel Ricciardo elfoglalhatja-e valamikor Sergio Perez helyét a Red Bullnál.

A választ a múlt héten kaptuk meg, amikor az előzetes várakozásokkal ellentétben a nagycsapat az idény végéig – talán külső behatásra – bizalmat szavazott a keservesen küszködő mexikóinak, majd megerősítésként azt is közölték, hogy az ausztrál pilóta marad a helyén, Cunoda Juki mellett.

A 35 éves Ricciardo csillaga 2018 óta egyre halványul, 13 év F1-ezés után ő is tisztában van vele, hogy sokkal közelebb áll a pályafutása végéhez, mint a kezdetéhez, mögötte ráadásul ott várja a lehetőséget az új-zélandi Liam Lawson és a francia Red Bull-nevelt Isack Hadjar is. Ricciardo nemrég elmondta, mikor, milyen körülmények mellett szállna ki a száguldó cirkuszból.

„Nézzék, én is tudom, milyen ifjoncnak lenni, fiatal srácként éhesen várni a Forma-1-es lehetőségre. Én is voltam ebben a helyzetben, belülről nem is tűnik olyan régnek. És értem is, tiszteletben tartom. Szóval amint úgy érzem, hogy feleslegesen foglalok egy ülést, én magam érzem majd kényelmetlennek a helyzetet, nem akarok majd tovább maradni” – idézte a RacingNews365.com.

„Nem szeretném, ha én akadályoznék valakit, ehhez túlságosan tisztelem az autóversenyzői pályát. Ugyanakkor viszont egyelőre nem érzem ezt, de ha elérkezik a nap, én magam fogom kimondani. Ami engem illet, nagyjából egy éve megkaptam az utolsó esélyt, én legalábbis így vagyok ezzel. Mindent bele is adok, az ifjoncok pedig várjanak a sorukra, mert én egyelőre meg nem adnám át a helyemet.”

„De komolyan, ha rohadt pocsék eredményeim lesznek vagy ilyesmi, akkor oké, de egyelőre nem érzem, hogy itt tartanánk. Én nagyon őszinte vagyok magammal, nem akarnék foglalni egy F1-es helyet, ha már nem csinálnám szívvel-lélekkel. Az engem is bántana. Szóval megkapják majd a lehetőséget, de nem most.”

Ricciardo az eddigi 14 futamból hármon szerzett pontot, 12 egységgel a bajnokság 13. helyén áll. Csapattársa, Cunoda Juki 22 ponttal a 12., a Miamiig dobogón vagy dobogóközelben lévő Perez az elmúlt nyolc fordulóból öt pontszerzést mutathat fel, három 7. és 8. helyet – összességében 150 ponttal a 7.