Helmut Marko legyen a talpán, aki tudja, mi fog történni a Red Bullnál és az RB/VCARB csapatánál pilótafronton a következő hetekben, hónapokban. Négy ülésre ugyanis öt pilótájuk is van, és benne van a pakliban, hogy ugyanaz a pilóta egyaránt esélyes az előreléptetésre, de a kirúgásra is. A hírek szerint július 31-én a Red Bull el is küldi párbajozni Liam Lawsont és Daniel Ricciardót Imolába – aki jobban teljesít közülük, ő lehet Sergio Perez utódja és Max Verstappen csapattársa.

Ricciardo nemrég egy interjúban mesélt a helyzetéről. „A Red Bull mindig szigorú, de tisztességes volt velem. Ha meg akarnak tőlem szabadulni, azt mondom, hogy rendben, okkal teszik. Tudom, hogy nem válnak meg tőlem, ha nagyon jól teljesítek, minden az én irányításom alatt van” – fogalmazott az ausztrál.

A pilóta elmondása szerint számára sokkal kényelmesebb ez a helyzet, hiszen nincs más tényező, ami befolyásolná a helyzetét. Ezzel együtt nem könnyű a Red Bull-család kötelékébe tartozó F1-es versenyzőnek lenni. „Komolyan kell venni ezt. Nem csak a jobb eredményekért harcolok, hanem az ülésemért és a helyemért a sportban. Ez ezzel jár, de élvezem, hogy ebben a pozícióban lehetek és van, amiért harcolhatok. Élvezem ezt az őrült, mókás káoszt a Red Bull-családban és azt, ahogy az ügyeket kezelik. A káosz ebben a csapatban kényelmesnek tűnik, míg máshol eléggé nyugtalanítónak.”

„Talán ez az utolsó versenyem, de nem úgy ülök itt, hogy azt gondolom, ez lenne az utolsó” – fogalmazott Ricciardo a Belga Nagydíj kapcsán.