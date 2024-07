Talán a katyvasz szó jellemzi legjobban azt, mi a helyzet pilótafronton a Red Bullnál. Az energiaitalcég két F1-es csapatának négy versenyülésére öt pilóta is esélyes, és ebből legjobb tudásunk szerint csak Max Verstappen helye mondható szinte teljesen fixnek.

Ugyan Cunoda Jukinak is van szerződése az RB-vel a jövő évre, de talán a japán versenyzőt sem húzhatjuk ki arról a listáról, akik szóba jöhetnek Sergio Perez helyetteseként – amennyiben a mexikóitól megválnának akár a nyári szünetben, akár év végén. Az már biztos, hogy sorsáról a nyári szünetben dönt a vezetőség, miszerint marad-e vagy sem a Red Bullnál.

Akármi is lesz a sorsa, Daniel Ricciardo és Liam Lawson sem fognak unatkozni. Nekik ugyanis több forrás szerint is Imolában, egy filmforgatási napon lesz dolguk, ahol az RB idei versenygépét, a VCARB01-et fogják mindketten hajtani egy filmforgatási nap keretein belül. Habár valószínűleg Cunoda is ott lesz, a figyelem nem rá, hanem a két óceániai versenyzőre irányul majd, akik teljesítményét nagyon fogják majd figyelni.

A két pilóta ugyanis párbajozni fog a versenyzőülésért.

Hogy melyikért, az még nem feltétlenül egyértelmű. A PlanetF1 azt írja, hogy a meccs győztese Max Verstappen csapattársa lehet a Red Bullnál Perez elküldése esetén, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az RB ülései sem keltek még el 2025-re.

A győztes, ahol a tempó mellett a mentális erősséget és az érettséget is figyelik a hírek szerint, július 31-én zajlik majd.