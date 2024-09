A nyár folyamán a McLaren vált a mezőny legerősebb csapatává, Lando Norris pedig lépésről lépésre egyre közelebb is került a Red Bull-lal küszködő címvédőhöz, Max Verstappenhez, ám jó néhány pontot „veszített”, amiért nem élvezett egyértelmű elsőséget – Monzában is hiába rajtolt a pole-ból, csapattársa, Oscar Piastri már az első körben megelőzte.

Az Olasz Nagydíj után a wokingi istállónál áttekintették a helyzetet, és elvileg megegyeztek abban, hogy az ausztrál immár segíteni fogja az angolt, igaz, továbbra sem tűnik egyértelműnek a helyzet, sok az egyrészt-másrészt…

„A megbeszéléseken nagyon együttműködő légkör volt. Még akkor is, amikor Oscartól azt kérdeztem, átadna-e egy győzelmet. Azt mondta, fájdalmas lenne, de ha az a helyes, megteszem. Persze Lando is úgy szeretne nyerni, hogy megdolgozott érte a pályán. Időnként jó, ha az embert segíti a csapattársa, de rendszeresen nem érdemes belenyúlni a futamokba a pontok kedvéért. A McLaren és Lando sem így akar győzni” – nyilatkozta a versenyfőnök Andrea Stella a BBC Sportnak.

Monzában elhangzott a „papaja szabályok” kifejezés, mely a McLarennél a szabad, de a csapattársra vigyázó versenyt jelenti. Az Olasz Nagydíj után azért pontosítottak, árulta el a versenyfőnök:

„Többet nem szeretnénk olyan helyzetet, mint Monzában, amikor 1-2-ben érkezünk a sikánhoz, de 1-3-ban jövünk ki belőle. Ez árt a csapatnak. A csapat érdeke az első, elsőként az ilyen helyzeteket kell kiiktatnunk. Monzának még szabad versenyes megközelítéssel futottunk neki, de Monza után három célt fogalmaztunk meg. Az első, hogy semmi, ami a pályán történik, nem lehet a csapat kárára. A második, hogy mindkét pilóta elkötelezze magát azt illetően, hogy segít mindkét bajnoki cím megszerzésében. A harmadik, hogy mindezeket nem lehet veszélyesen csinálni. Bakura ezek az irányelvek, Baku után pedig megint áttekintjük őket” – magyarázta Stella.

Piastri így számolt be a helyzetről az Azerbajdzsáni Nagydíj csütörtöki sajtónapján:

„A csapat megkért, hogy segítsek, és ahogy már az elmúlt hetekben is mondtam, ha szólnak, akkor meg is teszem. Versenyzőként nyilván sosem könnyű ilyenre igent mondani, de ez most nem csak rólam szól. Én ezután is igyekszem a lehető legjobb eredményt elérni, a lehető legtöbb pontot szerezni magamnak és a csapatnak, de ha lehetőség van Landónak is segíteni a pontokat illetően, akkor meg fogom tenni” – kezdte.

A fiatal ausztrál azért hozzátette, hogy magabiztos győzelmet nem adna át, de talán nem is kérnének tőle ilyet.

„Az ilyet már alaposabban meg kellene beszélnünk. De a csapat értékrendje alapján is igyekeznénk elkerülni az ilyesmit, ha lehetséges. A Landóval és Andreával folytatott beszélgetések alapján tudom, hogy senki sem szeretné, ha így nyúlnánk bele egy versenybe – Lando is így van ezzel.”

„Majd a csapat eldönti, mit tegyünk, de egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy győzelmet adjak át bármilyen körülmények között. Szóval azért van mozgástér, a csapatnál mindannyian úgy vagyunk vele, hogy aki jobb munkát végzett a hétvége során, az is érdemli a végső jutalmat. Ha a csapattársam 10 másodperccel előttem lenne, én sem szeretnék ilyesmit.”

Norris nagyjából Piastri szavaival egyezően nyilatkozott Bakuban:

„Ha a másik versenyző jobban teljesít nálam, hozza az eredményt, akkor nekem kell összekapnom magam, nem tőle kell elvenni azt. Nem akarom ajándékba kapni a bajnoki címet. Naná, hogy nagyszerű lenne világbajnoknak lenni, rövid távon csodálatos érzés lenne, de azt hiszem, hosszú távon már nem lennék rá büszke. Nem így akarok nyerni, úgy akarok bajnok lenni, hogy megküzdök érte Maxszal, legyőzőm őt és a többi ellenfelet, bizonyítva, hogy én vagyok a mezőny legjobbja” – szögezte le az angol.

Kérdésre Norris megerősítette, hogy győzelem átadására nem is számít: „Az alsóbb pozíciókban lehetnek helycserék, de ha Oscar megküzdött a futamgyőzelemért, akkor meg is érdemli, hogy ő nyerjen.”

Max Verstappen jelenleg – nyolc fordulóval a vége előtt – 303 ponttal áll az egyéni bajnokság élén, Norris 62 pontos hátránnyal követi a hollandot, míg Piastri 197 egységgel csak a 4. a 2017 pontos Ferrari-pilóta, Charles Leclerc mögött. A konstruktőri küzdelem sokkal szorosabb: Baku előtt a Red Bull 446 ponttal az első, a McLaren 438, a Ferrari 407 ponttal áll – extrém esetben ezen a hétvégén akár az olasz alakulat is átvehetné a vezetést.