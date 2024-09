Nyol futammal a 2024-es Forma-1-es szezon vége előtt 62 pont Lando Norris hátránya a pontversenyben az éllovas Max Verstappen mögött. A különbség nem kicsi, de elnézve a McLaren és a Red Bull formáját, nem is ledolgozhatatlan. Persze a ledolgozáshoz kell az is, hogy a McLaren beálljon Norris mögé – ez eddig nemigen valósult meg, melyet jól mutatnak az Olasz Nagydíj eseményei is.

A wokingiak az azerbajdzsáni hétvége előtt azonban döntöttek: Norrist fogják a továbbiakban előtérbe helyezni a csapattárs Oscar Piastrival szemben. Erről Andrea Stella csapatfőnök beszélt a BBC-nek, hozzátéve, hogy azért szeretnének közben sportszerűek és tisztességesek is maradni az ausztrállal szemben is. „Nagyon eltökéltek vagyunk a győzelem iránt, de szépen szeretnénk nyerni. Lando felé toljuk a támogatást, de úgy, hogy az ne ütközzön túlságosan az alapelveinkkel.”

„Nem szeretnénk olyan helyzeteket, mint Monzában, ahol a sikánba 1-2-ben érkeztünk és 1-3-ban távoztunk” – utalt a helyezésekre az olasz szakember. „Első a csapat érdeke, és ezeket a helyzeteket ki kell javítanunk.”

Stella elmondása szerint a csapaton belül már beszéltek is erről, és állítása szerint Piastri adott esetben kész lenne feladni egy győzelmet is, ha a csapatérdek ezt kívánja. „Azt mondta, fájdalmas lenne, de ha ez az, ami most jó, akkor megteszem” – idézte versenyzője szavait a vezető.