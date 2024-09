A ferraris Charles Leclerc nyerte a 2024-es Forma-1-es Olasz Nagydíjat a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris előtt. A monacói versenyző egyszerre volt gyors, stratégiája pedig okos: nem követték le a McLarenek két kiállását, egy gumicserével lehozták a versenytávot.

Az 53 körös futam a legforróbb nyári napokat idéző kánikulában kezdődött, de Monza körül nem sokkal a rajt előtt elkezdtek terebélyesedni az esőfelhők is. A gumiválasztást ez nemigen befolyásolhatta: 14-en közepes, hatan kemény abroncsokkal rajtoltak. Az élmezőnyből a 7-8. helyről induló Red Bull-pilóták, Max Verstappen és Sergio Perez választották egyedül a keményeket.

Az első sorból induló McLarenek az elmúlt hétvégéken jellemzően nem rajtoltak túl jól, ezúttal azonban elsőként fordultak a sikánban. A harmadik helyről induló George Russell Mercedesével a kitérőútra kényszerült, első szárnya meg is sérült az első körben. A páros McLaren-vezetés nem maradt fenn: Oscar Piastri a második sikánban megtámadta Lando Norrist, és át is vette a vezetést. Norris kibillentésével Charles Leclerc is utat talált a Ferrarival. Hátrébb Verstappen nyert egy helyet a visszacsúszó Russell miatt.

Az élen Piastri, Leclerc, Norris, Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Verstappen, Russell, Perez volt a legjobb nyolc sorrendje a kezdést követően, Alexander Albon (Williams) és Fernando Alonso (Aston Martin) haladtak ekkor még pontszerző helyeket. Az első nyolcas egyben is maradt körökön keresztül a DRS ellenére is.

Russell is struggling to get back on terms, he's got damage to the front wing of his Mercedes 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ZjGOUXsRGf — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Nico Hülkenberg autóján az első szárny megsérült, ezért a hatodik körben kapott is egy új elemet a Haas-tól. Cunoda Juki RB-jét torpedózta meg az első sikánban a már a rajt körüli kakaskodásból is kapó német, ezzel Cunoda tempója is jócskán beesett. Pár körrel később a japán ki is szállt a versenyből. Csapattársa versenye sem alakult jól, Daniel Ricciardo ugyanis 5 másodperces büntetést kapott épp Hülkenberg letereléséért a pályáról. Hülkenberg is megkapta persze a magáét, őt 10 másodperces büntetéssel szankcionálták.

Az élmezőnyben a 11. körben történt meg az első helycsere, Perez előzte meg Russellt a 7-8. helyen. A Mercedest ki is hívták kereket, illetve szárnyat cserélni, a folytatásra pedig kemény abroncsokat kapott. Ekkorra Piastri kicsit ellépett Leclerc-től, miközben Norris közeledett a Ferrarira. A bokszutcában is megélénkült az élet, a középmezőnyben már többen is letudták ekkor első kerékcseréjüket.

A következő néhány körben Leclerc tempója igencsak beesett. Piastri több mint három másodperccel ellépett a monacóitól, Norrisszal pedig gyors döntést hoztak: a 15. kör elején új kemény abroncsokat raktak fel a brit autójára. Sietett is a pole-pozíciós a bokszba:

But he arrives into the pits very hot, locks up and makes contact with a marker board! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/fmKnsXLAJ9 — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Lépésére a következő körben Leclerc és Hamilton is reagált. Norrisék terve sikerült, megelőzték elévágással a Ferrarit, Leclerc pedig nem értette, miért követték ezt a taktikát. Piastri még egy körrel később váltott új kemény gumikra, de maradt Norris előtt. Kérdéses volt az ekkortájt kereket cserélőknek, hogy egy- vagy két kiállással teljesítik a versenyt. Sainz, aki a történteket követően vezette a versenyt, rádiózta is, hogy ez nem lesz egyszerű, és utalt arra, hogy ő egy kiállással tervez.

A bokszutcai események vesztese Ricciardo volt, aki nem jól töltötte le korábbi 5 másodperces időbüntetését. Nem az ausztrál hibázott, hanem az egyik csapattag, aki hozzáért kocsijához, de ilyenkor nincs mese, repült a 10 másodperces büntetés.

Sainz végül a 20. körben járt a Ferrari szerelőinél, ezzel Verstappen és Perez álltak az élre. Sainz Hamilton elé tért vissza a pályára, a Mercedes nemigen volt meccsben a maranellóiakkal és a McLarenekkel.

Verstappen a 23. körben kapott egy újabb szett kemény gumit, ezzel biztossá vált, hogy a holland két kiállásos versenyt fut. A bokszmunka nem volt tökéletes, a jobb hátsó gumi beragadása miatt négy másodpercet bukott a háromszoros világbajnok. Perez egy körrel később követte csapattársát, így ismét Piastri vezetett Norris, Leclerc, Sainz és Hamilton előtt.

A stewardok nem unatkoztak: Hülkenberg után a másik Haas-pilóta, Kevin Magnussen is kapott egy tíz másodperces büntetést egy, a csapattársáéhoz hasonló torpedózásért.

A McLarenekkel közölték, hogy szabad csatázniuk bizonyos keretek között, de Piastri ezt nem szerette volna. A páros tagjai a leggyorsabb köröket megfutva próbáltak változtatni a status quo-n, mely ekkor 2,5 másodperces követési távolság volt. Leclerc nem szakadt le tőlük, 2 másodpercre autózott Norrishoz képest. Sainz érezhetően lassabb volt, de a ferraris valószínűleg jobban is óvta gumijait. Hamilton 1,5 másodpercre volt tőle a 30. kör környékén, Verstappen pedig ekkor 25 másodperccel autózott Piastri mögött a 6. helyen.

A 31. körben két helyen is fokozódott a helyzet: Norris hirtelen leszakadt Piastriról egy hibát követően, 5 másodperc lett kettejük közt a különbség, Leclerc pedig ráesett a britre. Közben Russell is ostromolta Perezt a 7-8. helyen, az első sikánban a mexikói le is terelte a Mercedest a sikánban.

As a result, Leclerc's Ferrari starts to loom large in the mirrors!#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jQSpbiwRkp — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Norris a 33. körben másodjára is a bokszban járt, a mclarenes igencsak szenvedett. A 35. körben Russell is megunta a Perezzel vacakolást, és ő is új kemény gumikra váltott, bár a kiállás kicsit lassú volt. Perez reagált Russell váltására, és felrakták Red Bulljára a közepeseket – még időben, mert a mexikói maradt korábbi üldözője előtt. A 38. körben azonban Russell így is megelőzte Perezt.

The Mercedes runs it deep into the first chicane and holds P8 through the second! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/s9wYwrm2ND — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Hamilton a 38., Piastri a 39. körben állt ki kereket cserélni, így ideiglenesen a két Ferrari vezetett. Mögöttük Piastri a kiállás után is Verstappen elé tért vissza, aki mögött ott tornyosult Norris is a frissebb gumikon. Leclerc előnye ekkor 18 másodperc volt a futamot végig vezető ausztrál előtt.

Verstappen és Norris csatázni kezdtek a 40. körben, de a holland csak egy körig jelentett akadályt a britnek. A holland nem is maradt sokáig használt kemény gumijain, a 42. körben új közepeseket kapott a leintésig. A hatodik helyen folytatta a futamot, 12 másodperccel Hamilton előtt.

A Ferrari időközben nemigen igyekezett a bokszba, látszólag rápróbáltak a további kiállások nélküli futamteljesítésre. Persze Piastri gyors volt, de a helyzet nem tűnt lehetetlennek. A 45. körben már kijelenthető volt, hogy megpróbálják – ebben a körben Piastri megelőzte Sainzot, és 11,7 másodpercet kellett volna Leclerc-en hoznia a győzelemért 8 kör alatt.

He passes Sainz on the OUTSIDE into Ascari and sets off in pursuit of Leclerc in the other Ferrari! 👏#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jJatFbhJ9q — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

Sainzot a 48. körben Norris is levadászta, így Leclerc mögött a két McLaren jött. Ekkor a monacói még mindig 9 másodperccel vezetett az ausztrál előtt, aki viszont csak egy másodperccel volt gyorsabb az éllovasnál – ez látszólag kevésnek bizonyult a maradék 5,5 körre. Mögöttük már nem volt meccs: Hamilton, Verstappen, Russell és Perez között nagy hézagok voltak az 5-8. helyen.

Az utolsó körökre Piastriék tempója elfogyott, még támadási közelségbe sem kerültek. A közönség egyre hangosabb volt a finishez közeledve, az 53. kör végén pedig robbant a lelátó. Leclerc F1-es pályafutása hetedik győzelmét aratta, előnyéből pedig 2,6 másodperc maradt a végére.

Piastri és Norris dupla dobogót szereztek a McLarennek Sainz előtt, az 5-8. helyen pedig maradt a Mercedes-Red Bull vegyesvágott. Az utolsó két pontszerző hely Alboné és a büntetéssel együtt is Magnussené lett.

FRISSÍTÉS: Magnussen az időbüntetés mellé büntetőpontokat is kapott, ezeknek köszönhetően pedig eltiltották. Részletek itt!

A bajnokság állása:

Verstappen – 303 p

Norris – 241 p

Leclerc – 217 p

Piastri – 197 p

Sainz – 184 p

Hamilton – 164 p

Red Bull – 446 p

McLaren – 438 p

Ferrari – 407 p

Mercedes – 292 p

Aston Martin – 74 p

RB – 34 p

A világbajnokság két hét múlva az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik.