Napos időben, 33 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérő edzése Monzában. A harmadik szabadedzésen a Mercedesek vittek mindent, de a különbségek nagyon kicsik voltak, így hat pilótát is pole-esélyesnek lehetett nevezni.

A Q1 elején a kiesésre esélyesek mellett pályára hajtott a két Ferrari-versenyző is, a helyi szurkolók nagy örömére. Charles Leclerc azonnal belecsapott a közepébe, óriási kört futott a monacói, miközben Carlos Sainz komoly hibával kezdett. Hamar reagáltak a többi topcsapat pilótái is. Max Verstappen például másfél tizeddel elmaradt Leclerc-től a Red Bullban, míg Lando Norris épp ennyivel volt gyorsabb McLarenjében. A Mercedesek tempója beesett, George Russell és Lewis Hamilton fél másodperces hátrányba kerültek.

Sainz has to catch a big snap after brushing the gravel at the second Lesmo 😱



He keeps the Ferrari on track, as team-mate Leclerc sets the early benchmark.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/x1l7QdCend — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Relatíve jól kezdett Franco Colapinto, a Williams újonca. A csapattárs Alexander Albonhoz képest kb. 3 tizedmásodperccel volt lemaradva egész hétvégén az argentin, de ez a Q1 elején elég volt ahhoz, hogy verje pl. az utolsó előttiként tanyázó Sergio Perez Red Bullját.

A szakasz vége felé Verstappen és a mclarenes Oscar Piastri majdnem összehoztak egy komoly balesetet a bokszutcában, a holland az utolsó pillanatban kerülte el a veszélyes kiengedésből eredő helyzetet. Kaotikusra sikerült az időmérő ezen etapjának vége. Colapinto megjárta a sóderágyat, ahogy a Haas-szal Kevin Magnussen is. A dán miatt előkerült sárga zászló miatt több versenyzőnek is lassítani kellett – olyanok sem javítottak így, akik akár eséllyel átugorhatták volna őt és csapattársát.

So close in the pit lane! 🫣



Verstappen emerges for his final run and Piastri swings out in front of the Red Bull.



The McLaren is under investigation for an unsafe release.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/CTmCI6W1h3 — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Colapinto and Magnussen are off! 💥



Both are pushing hard on their final laps and find the gravel.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/VoEOScQXIj — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Végül nem jutott tovább Cunoda Juki (RB/VCARB), Lance Stroll (Aston Martin), Colapinto és a két Kick Sauber.

A pályára került sok kavicsot igyekeztek a Q2 kezdete előtt lesöpörni, ezért pár percet csúszott a szakasz kezdete. A Ferrarik használt gumikon futottak először, de a többiek új gumikon villogtak. A McLarenek ezúttal is verték Verstappent Norris vezetésével, de a holland másfél tizedre faragta lemaradását. Ezzel egy szintre került a mercedeses George Russell-lel, miközben Lewis Hamilton az élre ugrott 8 százados előnnyel.

A Ferrarik sem hagyták ezt válasz nélkül, a maranellói autókra is felpakoltak egy szett vadiúj lágy Pirellit. Sainz szétválasztotta a McLareneket, Leclerc pedig a hetedik helyre jött be 366 ezredes hátrányával – abszolút megállapíthatatlan volt, ki lehet esélyes a hét versenyző közül a pole-ra.

A többiek a három továbbjutó helyért küzdöttek, de Perez helye viszonylag fix volt, így igazából kettő volt az a három. Albon, illetve Nico Hülkenberg (Haas) ugrotta meg ehhez a szintet. Fernando Alonso (Aston Martin), Daniel Ricciardo (RB/VCARB), Magnussen és a két Alpine kiesett.

A Q3 egy veszélyes kiengedéssel indult, ismét Verstappen érintettségével. Ezúttal Sainz került a holland útjába, akinek kerülnie kellett a Ferrarit.

Another close call for Verstappen 😬



This time it's Sainz who gets close to the Red Bull in the pit lane - it's under investigation.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/E9g4SLf3vp — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Az első körök után Norris álomforgatókönyve valósult meg a bajnoki címért folytatott harc szempontjából: a brit mögött Piastri következett, majd a két Mercedes Russell, Hamilton sorrendben, utánuk a Ferrarikkal Sainz, Leclerc felállásban, Perez pedig valahogy megelőzte Verstappent is. A Red Bullok 6 tizednél is többet kaptak Norristól, a Ferrarik hármat, a Mercedesek csak másfelet és kettőt.

Az utolsó nekifutásnál ezúttal nem próbáltak trükközni, minden áron szélárnyékot keresni máson a pilóták. A csapatok versenyzői együtt mozogtak, viszont Sainz igyekezett Piastrihoz közel maradni. Verstappennek Perez húzott szélárnyékot, de ez csak a hetedik helyre volt tőle elég.

A többiek közül Norris tudott tovább javítani első idején, a többiek nem tudták őt eléggé megközelíteni. A brit ezzel F1-es pályafutása ötödik pole-ját szerezte Piastri előtt, Russell pedig harmadik lett a Mercedesszel. A Ferrari párosa végül szétszakította a Mercedeseket, Leclerc negyedik, Sainz ötödik lett Hamilton előtt. Verstappen és Perez mögött Albon felülmúlta Hülkenberget, ezzel teljes a legjobb tíz rajtsorrendje.

A 2024-es Forma-1-es Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.