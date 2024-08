Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Olasz Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson Lewis Hamilton és George Russell voltak a leggyorsabbak a Mercedesszel a ferraris Charles Leclerc előtt.

Monzában nyár végi körülmények uralkodtak szombaton is, a levegő 31 Celsius-fokos volt, az aszfalt 44 a bokszutca nyitásakor. A pénteki nap viszonylag sokat autózhatott a mezőny, de voltak, akik szorgosan gyűjtötték a kilométereket már az edzés elején is. Köztük volt a két Kick Sauber, a két Aston Martin és Daniel Ricciardo (RB/VCARB). Mért körökig azonban először a Red Bull párosa jutott el.

A mezőny hamar lendületbe jött, negyed óra elteltével mind a négy topcsapat megvillant már a pályán. Egyes istállók a közepes gumikat is nyüstölték, de voltak, akik kapásból a lágyakkal kezdték az időmérő előtti utolsó gyakorlási lehetőséget.

Időről időre változott a kép, hogy kik álltak az élen, függően attól, hogy ki hol tartott programjával. Féltávnál például Alexander Albon villant a Williamsszel, mutatva, hogy rájuk is kell figyelni a pontszerző helyekért folytatott csatáknál a hétvégén.

A nagyok később reagáltak erre, pontos képet pedig csak a gyakorlás végén, az időmérős szimulációk alatt láttunk. Az utolsó negyed órához közeledve többször is egymást váltották a Ferrari, a McLaren és a Mercedes pilótái. Max Verstappen a Red Bull-lal némi lépéshátrányban volt, panaszkodott is a holland, hogy nehezen fordul autója lassabb és közepes tempójú kanyarokban.

A Ferrari és a McLaren nem csak a köridőlistán csaptak össze, hanem a pályán is: Charles Leclerc és Oscar Piastri tartották fel egymást.

A gyakorlás végül páros Mercedes-elsőséggel zárult. Lewis Hamilton előnye George Russell előtt 93 ezredmásodperc volt, míg a Ferrarival harmadik időt elérő Charles Leclerc 109 ezredet kapott jövő évi csapattársától. A különbségek mögöttük is ezredek voltak csupán, rendkívül közel voltak a McLarenek is. Verstappen végül a hatodik lett a Red Bull-lal, negyed másodpercet kapva Hamiltontól. Érdekes még, hogy a villanó Albon mellett befért a legjobb tízbe Franco Colapinto, a csapat argentin újonca is.

A leintést követően Kevin Magnussent azonnali hatállyal megállásra szólította fel csapata, a Haas autóját konkrétan az aszfalt közepén hagyta a dán.

