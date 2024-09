Míg a Red Bull és Max Verstappen Spanyol Nagydíj óta nem nyert futamot, a csapat súlyos problémákkal küszködik, nyár óta egyértelműen a McLarené a legerősebb autó. A brit alakulat a konstruktőri bajnokságban már egészen a címvédő nyakára ért, szinte biztos, hogy meg is előzik majd az energiaitalos alakulatot, az egyéni bajnokság kérdés sokkal érdekesebb.

Lando Norris ugyan több potenciális győzelmet is eldobott idén, ám nyolc fordulóval a vége így is „csak” 62 pontra van a címvédő Verstappentől, ugyanakkor teljesen jogos felvetés, hogy közelebb is lehetne, ha a csapat, valamint csapattársa jobban segíti – például nem cseréltetnek velük helyet a Magyar Nagydíjon, Monzában pedig közlik Oscar Piastrival, hogy hátvédként segítse győzelemre az angolt.

Az idő fogy, immár a McLarennél is ráébredtek, hogy a szabad versenyzés rossz megközelítés, Piastrit támogatói szerepre kérhetik.

„Ha mindkét bajnokságot megnyernénk, az nagyon jó tenne a csapatnak, még ha [Piastri helyett] a másik versenyző is lesz a győztes. Ne feledjük, Oscar még mindig csak a második F1-es idénye közepén jár. A jövő Oscaré, tudatosítanunk kell benne, hogy az esetleges támogatással, legyen szó akár a csapat, akár Lando támogatásáról, végső soron a saját jövőjébe invesztál” – magyarázta a versenyfőnök, Andrea Stella.

Piastri a GQ magazinnak nyilatkozva utalt arra, hogy megérti a helyzetet, ő is tisztában van vele, hogy az önzés nem megfelelő hozzáállás.

„Több mint 1000 emberből áll a csapat, én csak az egyik olyan alkalmazott vagyok a kettőből, akik az autót vezetik. Sokkal többről van szó, mint a személyes büszkeségem és céljaim. Remélhetőleg azért versenyzőként mi is hozzátesszük a magunkét, de nagy a csapat, több mint 1000 dolgozó és szurkolók millióinak vágyairól beszélünk” – magyarázta a fiatal ausztrál.

„Szóval ott a nagyobb kép, de ha sikerül igazán gyors autóval előállni, akkor meg lehet találni az érdekek közti egyensúlyt. Mindenesetre komoly nyomást jelent ez a helyzet. Versenyzőként nagyon jó gyors autóban ülni, és természetesen mindig ott van egy kis önzés is, részben épp attól lesz valaki erős pilóta.”