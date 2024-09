Nem sikerült győzelemre váltania a McLarennek, hogy kibérelte az első sort, ugyanis az egykiállásos stratégiával kockáztató Charles Leclerc nyert a Forma-1-es Olasz Nagydíjon. Lando Norris mindössze három kanyarig vezette a futamot, ugyanis a Roggia-sikánban Oscar Piastri kíméletlenül előzte meg őt.

Az ausztrál ezután átvette a vezetést, és sokáig úgy tűnt, hogy győzelmet érhet az agresszivitása, ám a Ferrari húzásával szemben neki sem volt ellenszere. Az ausztrál előzésével viszont korántsem volt kibékülve Norris – érzése szerint túlságosan agresszív volt a csapattársa az első körben.

„Természetesen, egy kicsit” – vágta rá a brit, amikor arról kérdezték, meglepte-e őt Piastri előzése. „Úgy érzem, a kényelmesnél közelebb került. Mindketten könnyedén kieshettünk volna abban a kanyarban, ha egy méterrel később fékezek. Ha vissza tudom forgatni az idő kerekét, valamit biztosan másképp csinálnék, de ez van” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek.

Arra, hogy mit csinálna másképp, így válaszolt: „Egy kicsit később fékeztem volna, de ezt néha könnyebb mondani, mit csinálni. Sok hely volt mögöttünk, a mi két autónk között pedig nincs kockázat.”

„Oscar nyilvánvalóan a határon fékezett, hagyott nekem helyet, nagyjából eleget is. Igyekeztem mindent megtenni azért, hogy elkerüljem, hogy bármi más is történjen” – folytatta Norris. „Ha viszont két méterrel később fékezek, nem tudni, és nem is lehet megjósolni, mi fog történni, de könnyen baleset lehetett volna a vége. Lehet, hogy egy kicsit túlságosan is óvatos, és ennek fizettem meg az árát” – utalt arra, hogy a csata után Leclerc-rel szemben is pozíciót veszített.

Piastri ezzel szemben úgy gondolja, hogy teljesen tiszta előzést hajtott végre. „Később fékeztem, és a külső íven megelőztem őt” – mondta az esetről az ausztrál. „Ennyi történt, és mindketten sértetlenül megúsztak. Amikor fékeztem, tudtam, hogy ott maradhatok a külső íven. Ezzel 38 körre futamgyőztes pozícióba kerültem, és ez csak egy jó első kör volt.”

Andrea Stellát, a McLaren csapatfőnökét is megkérdezték a történtekről, aki elmondta, az eset hatására felülvizsgálhatják a csapaton belüli szabályokat. „A versenyzőkkel együtt meg kell néznünk a videókat, és meg kell ismernünk az álláspontjaikat. Közösen felmérjük majd, hogy megfelelt-e az irányelveinknek, vagy sem” – idézte az olasz szakembert a Motorsport.com. „Ha bármi tanulságot sikerül leszűrnünk belőle, annak megfelelően fogjuk átalakítani a szabályainkat annak érdekében, hogy minél jobb esélyekkel harcoljunk az egyéni és a konstruktőri vb-címért.”

Látva a Red Bull szenvedését, Stella most már úgy látja, hogy új megvilágításba kerülhetnek a McLaren bajnoki esélyei. „Most már olyan helyzetben vagyunk, amiben el kell ismernünk, hogy nem csak a konstruktőri bajnokság érhető el” – emelte ki. „Ha csapatként mindkettőt meg tudjuk szerezni, a csapatnak és Landónak olyan helyzetet kell teremtetnünk, amiben mindkét bajnoki címet megnyerhetjük.”

Nyolc versennyel az idei szezon vége előtt mindössze 10 pont a McLaren hátránya a Red Bull-lal, viszont az egyéni bajnokságban még nagyságrendekkel nagyobb különbségekről van szó: Norris 62 pont lemaradásban követi a pontversenyt vezető Max Verstappent, míg Piastri 106 egységnyi hátrányból, a negyedik helyről várja a folytatást.