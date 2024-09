Biztosnak tűnő McLaren-siker helyett stratégiai kavalkáddal szolgált a Forma-1-es Olasz Nagydíj, amit – a helyi szurkolók nagy örömére – Charles Leclerc nyert meg. A Ferrari versenyzője így az idei második és pályafutása hetedik győzelmét aratta, míg a wokingiak versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris kénytelenek voltak beérni a dobogó második, illetve harmadik fokával.

Az 53 körös verseny leintése után 2016 F1-es világbajnoka, Nico Rosberg készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Hihetetlen érzés” – kezdte Leclerc, aki egykiállásos taktikájának és gumimágiájának köszönhetően győzött. „Amikor először győztem itt, nem gondoltam volna, hogy a második alkalom, ha egyáltalán lesz, lehet ennyire különleges. Az utolsó körökben azonban ugyanazok az érzelmek fogtak el, mint 2019-ben.”

„Minden évben győzni akarok Monzában és Monacóban, és ez az idén összejött. Nagyon különleges érzés” – folytatta a monacói. Amikor arról kérdeztek, hogy a továbbiakban is harcban lehet-e a győzelemért a Ferrari, így felelt: „Nem tudom. Olyan pályákon, mint amilyen a monzai, jól működött a csomagunk, de kétlem, hogy ez a szezon hátralevő részében is így lesz.”

„Továbbra is azt gondolom, hogy a McLaren a favorit, de az biztos, hogy megtettünk egy lépést előre. Baku egy számomra különleges helyszín, szóval talán elérhetünk ott valami különlegest” – tekintett előre a két hét múlva esedékes Azerbajdzsáni Nagydíjra.

Amíg a Ferrarinál volt ok az ünneplésére, a McLarennél értetlenül álltak a végeredmény előtt. Csalódottságukat a csapat versenyzői sem rejtették véka alá.

„Fáj. Nem fogok hazudni, nagyon fáj” – nyilatkozta kiábrándultan Piastri. „Sok mindent jól csináltam, de sok volt a kérdőjel a stratégia körül. Abban a helyzetben, amiben voltunk, a gumik állapot alapján kockázatosnak tűnt az egy kiállás, mégis végül az bizonyult a jónak. Nagyon elégedett vagyok a tempóval és a versennyel is, de a második hely fáj.”

„Utólag visszagondolva igen” – válaszolta az ausztrál, amikor arról kérdezték, hogy az egykiállásos taktikát kellett-e volna választani. „De a verseny után, hétfőn vagy a kockás zászlónál bárki tud legenda lenni. Ma sajnos kicsit félreértettük a futamot, ebben pedig nekem is nagy részem van. Csak veszítenivalónk volt onnantól fogva, hogy vezettem a versenyt, míg Charles kipróbálhatott valami mást.”

„Bárhogyan is, úgy tűnt, hogy harmadik lesz, de a megfelelő játékot játszotta. Nálunk megsemmisültek a közepes keverékű gumik, a Red Bullnál pedig a kemények is eléggé halottnak tűntek a rajtnál. A bal első gumim elég erősen szemcsés volt, és számítottunk rá, hogy nem lesz jobb, és így is történt.”

Annak ellenére, hogy az élről jól kapta a rajtot, Norris mindössze négy kanyarig vezetett Olaszországban: az első adandó alkalommal, a Roggia-sikánban Piastri szúrt be mellé. A brit elismerte, a Ferrari jobban muzsikált a vasárnapi futamon.

„Meglepett, amikor megelőzött” – mondta a csapattársa manőveréről. „Nem tudom, mit csinálhattam volna másképp. Ha egy méterrel később fékezek, valószínű, hogy ütköztünk volna.”

„Ki fogjuk elemezni, de a Ferrarinak jobb versenye volt, különösen Charles-nek” – dicsérte a Ferrarit a brit. „Egész versenyen gondolkodtunk az egykiállásos taktikán, de ennyi szemcsésedéssel nem volt lehetséges. Csalódottak vagyunk, de jobb futama volt a Ferrarinak.”