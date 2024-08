Helyszínen átélni egy Forma-1-es versenyhétvégét mindig más, mint a tévéképernyők előtt, különösképpen akkor, ha az ember meghívást nyer egy Forma-1-es csapathoz. A Magyar Nagydíj során a Vezess is azon közép-kelet-európai magazinok, újságok és egyéb weboldalak között volt, akik hivatalosak voltak a Ferrari motorhome-jába.

A Shell Magyarország segítségével összehozott programon igyekeztük kerülni azokat a témákat, melyeket állandóan megkapnak a versenyzők, ehelyett Carlos Sainzot és Charles Leclerc-t olyan témákban faggattuk, amelyekre valószínűleg ritkábban szembesülnek.

Milyen emlékeid vannak a korábbi Magyar Nagydíjakról gyerekkorodból?

Leclerc: Őszinte leszek. Gyerekkoromban a versenyzés annyira az életem jelentős része volt, hogy sosem volt két szabadnapom. Apámmal a versenypályára mentünk, tőlünk fél órára. A karrierem során nem is láttam sok versenyt. Néha, de nem mindig néztem a Monacói Nagydíjat, de legtöbbször nem láttam a közvetítést. Mivel Felipével [Massa – a szerk.] ugyanaz a menedzserünk, Nicolas Todt, ezért emlékszem az incidensére, de ettől eltekintve a legtöbbször versenypályákon voltam.

Ha egy szabályt változtathatnál a Forma-1-ben, mi lenne az?

Leclerc: Szeretnék több hangot. Emlékszem, a 2010-es évek környékén elképesztő hangjuk volt. Tudom viszont, hogy ez a terv a jövőt illetően.

Hogyan kapcsolsz ki két verseny között?

Leclerc: Minden a regenerálódásról szól. A szezon rendkívül hosszú, és eléggé fárasztó. A paddockban mi vagyunk a legjobb helyzetben, mert a legjobb körülmények között utazunk, a legkésőbb érünk ki a pályára és rögtön a verseny után távozunk is. De így is nagyon fontos, hogy az elsőtől az utolsó versenyig 100 százalékos szinten legyünk.

A regenerálódást mindenki másképp menedzseli. Én sokat krioterápiázok. A hideg elég jól visszaállítja a testet és nagy lökést ad. Minden verseny után fizioterápiára és krioterápiára járok, hogy a következő versenyre teljesen feltöltve érkezzek vissza.

Mi egy versenyző üzemanyaga egy hétvégén?

Sainz: Egy hétvégén leginkább a hidratáltság megőrzésére kell figyelni. Az ételek tekintetében próbálok egyszerű maradni, ugyanis könnyen emészthető dolgokkal kell megtölteni a gyomrod, amikor 5-6 G-s erők hatnak rád egy Forma-1-es autóban. Nálam ezek egyszerű szénhidrátok és fehérjék, a csirke és a rizs mindig beválik. És a gyümölcs a gyorsan felszívódó cukor miatt.

Mostanság elkezdtem zseléket használni, amiket a kerékpárosok is a Tour de France-on. Ez is kaja, ez is cukor, amire a testnek szüksége van. Gyorsan felszívódik és nem okoz emésztési problémákat. Egy Forma-1-es autóban az utolsó dolog, amit szeretnél, hogy emésztési gondjaid legyenek.

Mekkora szerepe van az üzemanyagnak a teljesítményben?

Sainz: A legnagyobb különbség a nagy szabályváltozásoknál jön ki. 2022-ben volt egy nagy lépésünk az E10-zel, 2026-ban pedig lesz egy újabb nagy. Ekkor jelentős hatása lesz az üzemanyagbeszállítóknak, mert jönnek a fenntartható üzemanyagok és az erőforrások, melynek teljesítményének csak felét adja a belsőégésű motor.

Ott nem csak egy százalékot fogunk érezni, hanem többet is az ellenfelekkel szemben. Öt csapatnál voltam F1-es karrierem során, és láttam, hogy a Shell és a Ferrari hogyan dolgoznak együtt. Elmondhatom, hogy jól állnak arra az évre tekintettel.