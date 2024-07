Azt már jó ideje tudni, hogy Nico Hülkenberg év végén elhagyja a Haas-csapatot, hogy 2025-től a Saubernél (a leendő Audinál) folytassa a versenyzést, ahogy azt is közölték már, hogy a jövő évben az amerikai csapatnál kap állandó F1-es ülést a Ferrari neveltje, Oliver Bearman.

Most újabb darab került a helyére a kirakósban: a hétvégi Magyar Nagydíj előtt bejelentették, hogy 2024 végén Kevin Magnussen is távozik, nem tartanak tovább igényt a dán szolgálataira.

"Nobody’s driven more races for us and we’ve had some memorable highlights together." 🙌#HaasF1 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2024

A 31 éves pilóta 2014-ben a McLarennél húzott le egy szezont, 2015-re ülés nélkül maradt, 2016-ban a Renault-nál vezetett egy évet, majd 2017-re került a Haashoz. 2021-re megint kikerült az F1-ből, de 2022 elején az orosz Nyikta Mazepin elküldése után visszahívták.

Magnussen az elmúlt két szezonban jócskán elmaradt Hülkenberg teljesítményétől, számos alkalommal balhékba keveredett, büntették is, így nem meglepő, hogy nem hosszabbítanak vele – főleg, hogy nyílt titok, hogy 2025-re Esteban Ocon is a Haashoz csatlakozik. (Könnyen lehet, hogy ezt hamarosan be is jelentik.)

A dán a szünetekkel együtt is a Haas leghosszabban szolgáló versenyzője, a csapat eddigi 175 versenyéből 135-ön vezetett náluk, amit a csapatfőnök, Komacu Ajao is kiemelt a közleményben, melyben meleg szavakkal köszönte meg Magnussen munkáját.

Magnussen jelen állás szerint egyetlen csapat kívánságlistáján sem szerepel, így a mostani távozás valószínűleg végleges lesz. A dán legjobb F1-es eredménye legelső futamán született, a 2014-es Ausztrál Nagydíjon a 2. lett. A Haasnál legemlékezetesebb teljesítménye a 2022-es esős Sao Pauló-i kvalifikáción a másnapi sprintre megszerzett pole-ja volt.