Az utolsó szabadedzésen, sőt, a Forma-2-es sprintversenyen is hulló eső elvonult, felszakadozó felhőzet, időnkénti napsütés mellett, de továbbra is hűvös időben – 13 Celsius-fokos levegő-, 21 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es Forma-1-es Brit Nagydíj kvalifikációja Silverstone-ban.

A Q1 18 perce még nedves aszfalton kezdődött, de nyilvánvaló volt, hogy a jobb időben, enyhe szélben az F1-esek hamar felszárítják majd a versenyívet, ugyanakkor újabb esőre lehetett számítani, így mindenki sietett értékelhető mért kört futni a lehető legjobb pályaviszonyok mellett.

Az első nekifutásokra az autókra a zöld jelölésű intermediate (átmeneti) esőgumik kerültek. Elsőként a Williamsek, Sauberek mentek ki, de senki sem várt, sokáig másfél perc után már majdnem a teljes mezőny kint volt.

🟢 Q1 GREEN LIGHT 🟢 Qualifying for the 2024 British Grand Prix is GO GO GO!! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/iNpTmbTwTg — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Az első körök után Max Verstappen, Lando Norris, a mercedesesek, Leclerc állt a top 5-ben, de számítani lehetett rá, hogy szinte minden egyes befutóval csökkennek az idők, változhat a sorrend.

Elsőként Leclerc Ferrarijára kerültek fel a slick gumik, a monacói a lágy keveréken futott ki, mellyel még nem tudott igazán gyorsulni, ám ő és mindenki más is nyert egy kis időt a további száradásra, ugyanis Sergio Perez a 9-es kanyarban a kavicságyba tette a Red Bullt – a mexikói is a lágy keveréken volt már, azon sikerült megcsúsznia. Előkerült a piros zászló, az óra 7 perc 30 másodpercnél állt meg.

🔴 RED FLAG 🔴 Sergio Perez is out of qualifying after beaching his car #F1 #BritishGP pic.twitter.com/tMpOJ5J9Ya — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

A sorrend Hamilton, Russell, Piastri, Verstappen, Norris volt az élen, a kiesőzónában Bottas, Gasly, Sargeant, Ricciardo és Hülkenberg tanyázott – a Haas németje a szakasz elején kivárt, hogy rögtön száraz gumis kört menjen, de alaposan keresztbe tett neki a megszakítás, így idő nélkül állt.

A bokszutcában teljes sor várta az újraindítást, ugyanis közelített az eső, egy, talán két mért körre lehetett idő.

Látszott, hogy óriásit javult a pálya, Bottas 4,7 mp-et javítva állt az élre, Hülkenberg méh fél másodpercet faragott, majd a két McLaren került az első két helyre. Ekkor esni kezdett a pálya egy szakaszán, Verstappen a kavicságyat is megjárta.

And now Verstappen is off 😵 Max has kept it going as the rain starts to fall ☔️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/UPSxRaswTG — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Sainz épp csak kiverekedte magát az utolsó ötből, a Red Bull címvédője viszont már a 15. helyre csúszott. A spanyol körét elvették, újra hajtania kellett, mert tovább javultak az idők, a williamses Albon például a 2. helyre ugrott.

A végén Hamilton volt a leggyorsabb, mögött Russell, Leclerc, Sainz és Piastri zárt, Verstappen is a 10. pozícióig javított. Búcsúzott Bottas, a szintén kavicságyat járó Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Perez, valamint a motorcserés rajtbüntetése miatt vasárnap amúgy is az utolsó helyről induló másik alpine-os, Pierre Gasly.

Q2 – az eső nem erősödött, sőt, így a szakasz elején mindenki a lágyakon futott ki – kész dugó volt a bokszutcában, azért így is mindenki sietett, nem lehetett tudni, mikor ered el, mikor hibázik megint valaki.

🟢 Q2 GREEN LIGHT 🟢 Judging by that queue there might be more rain on the way 😁#F1 #BritishGP pic.twitter.com/eU59Q0aMJP — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Az első befutók már közel „száraz időket” hoztak, a pálya egyértelműen javult. A 15 perc felénél az astonos Alonso állt az élen 1:27,279-cel, mögötte a mclarenes Norris, majd Sainz, Hamilton következett. Verstappen nem sokkal későb ugrott fel a top 3-ba.

A nap is kisütött, az aszfalt melegedésével még tovább nőtt a tapadás, az utolsó percekre további gyorsulás ígérkezett – Hülkenberg például az első helyre ugrott a Haasszal, de még Sargeant is egy 4. időt produkált. Minden az utolsü befutóknál dőlt el.

Mighty from Hulkenberg 💪 The German goes P1 with three minutes to go! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VeNd0OQ8Ew — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Verstappen a végén a 10. helyen állt, Leclerc-nek a 12. helyről kellett előrelépnie, sikerült is, a monacói ideiglenesen a kiesőzónába is szorította a hollandot, aki aztán a 6. időt hozta. A ferraris ugyanakkor nem ugrott elég nagyot, újra az utolsó ötbe csúszott, így végül Logan Sargeanttel, Cunoda Jukival, Csou Kuan-jüvel és Daniel Ricciardóval együtt búcsúzott.

Q3 – a végső szakasz elején mindenki kivárt egy-két percet, az autók gyakorlatilag már száraz pályára futottak ki.

Az első körök után Norris állt az élen, mögötte csapattársa, Piastri, Verstappen, Sainz és Stroll állt a top 5-ben, de a mercedesesek még csak ekkor jöttek: Hamilton a 3. lett, Russell Norrisnak 6 ezredet adva ugrott az élre.

A finálé előtt a sorrend Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Stroll, Alonso volt.

Két, két és fél perccel a leintés előtt kifutott a maradék tíz autó, hogy eldöntsék a vasárnapi rajtsorrendet, a pole-hoz 1:26,024-nél jobb kör kellett.

Oh boy, this is tense! P1 changes hands multiple times in the first Q3 runs But it's George Russell on provisional pole with one final run to go 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/JuO6WsW3V2 — Formula 1 (@F1) July 6, 2024

Verstappen rögtön hibázott a 4-es kanyarban, de nyomta tovább – a szektoridők nagyon közel voltak. Hamilton megfutotta az addigi legjobb időt, de Russell még nála is gyorsabb volt, Norris pedig ekkor már csak a bokszutcából figyelte az eseményeket.

A Mercedes tökéletes eredményt hozott, két hazai versenyzőjük az első sort csípte meg – Russellnek ez az első otthoni pole-ja -, mögéjük Norris és Verstappen, Piastri és Hülkenberg, Sainz és Stroll, valamint Albon és Alonso állhat majd a vasárnap 16 órakor kezdődő Brit Nagydíjon.