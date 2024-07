Nagyon hűvös – 10 Celsius-fokos levegő-, 16 fokos aszfalthőmérséklet –, a korábbi eső miatt nyirkos-nedves körülmények között kezdődött a 2024-es Forma-1-es Brit Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzése a legendás silverstone-i pályán.

A még vizes aszfaltra elsőként a Haas versenyzői futottak, természetesen az átmeneti, intermediate gumikon, de a Williamsnél és a VCARB-nál sem vártak sokáig, azokra az autókra is a zöld Pirellik kerültek.

Ahogy egyre több autó ment ki, a gumik és a padlólemezek gyorsan szárítani kezdték a versenyívet, az idők folyamatos javulására lehetett számítani – már ha nem érkezett újabb eső, bár arra is volt esély.

How wet is it out there?

Enough for Max to do an impromptu 360° 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/L3VRHHDiqC

— Formula 1 (@F1) July 6, 2024