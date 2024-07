A kora délutánihoz hasonlóan enyhe, igaz, jóval naposabb időben kezdődött a 2024-es Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzése a legendás silverstone-i pályán.

A többség közepes – sárga jelölésű gumikkal ment ki az elején –, ám a mostanában egyre inkább szorongatott Red Bullnál nem vártak a lágy gumis körökkel, Max Verstappen bő tíz perc után már azon futotta meg a gyakorlás addigi legjobb körét 1:27,233-mal. Érdekes, hogy ezzel is „csak” fél másodpercet adott a mezőnynek, bő 20 perc után pedig a múlt hétvégi győztes, George Russell 273 ezredre faragta ezt le, továbbra is a sárga Pirelliken.

Verstappen gyorsan válaszolt a lágyakon, 1:27,233-ra javított, miközben csapattársa, akinek már „halálhírét keltik” a paddockban, szűk egy másodpercre volt tőle, tegyük hozzá, Sergio Perez sem vette még fel a piros gumikat.

He's half-a-second clear of the field at the moment 💪 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/WKcvAI2hVX

Azokra váltottak viszont a Sauber, az Aston Martin és a Williams pilótái, akik így sorra fel is léptek a top 10-be.

Félidőnél már már a ferrarisok, valamint az első gyakorláson is gyors astonos Lance Stroll is ott volt az élmezőnyben, majd a frissített Haasszal Nico Hülkenberg, után a mclarenes Oscar Piastri ugrott az első helyre. Csapattársa, Lando Norris hibázott, „dobta” a gyors körét, visszatért a bokszutcába.

Leclerc is currently struggling for control through Silverstone's high-speed corners #F1 #BritishGP pic.twitter.com/Nu0hkEdi48

Charles Leclerc és Verstappen is kicsúszott-kifutott a szupergyors Maggots-Beckettsben, miközben Norris a második nekifutásra már összehozta a leggyorsabb kört (1:26,549), Piastrival és Hülkenberggel hárman tudtak 1:27 alá menni.

A radarok és a csapatrádiós beszélgetések alapján a csapatok az edzés végére érkező komolyabb esőre számítottak, így a kvalifikációs szimulációk után gyorsan át is álltak a hosszabb etapokra.

Perez – aki a Red Bull-ifjonc Isack Hadjar bevetése miatt kihagyta az első gyakorlást – még csak ekkor futotta saját lágy gumis gyors körét, amellyel el is vette a 3.pozíciót Hülkenbergtől.

Az élen ezt követően már nem változott a sorrend, mindenki a megtankolt, versenytempós futásokra koncentrált.

Both cars have a quick stop in the garage before heading back out on track, Carlos on Softs while Charles is on Mediums@Charles_Leclerc – P5@Carlossainz55 – P8#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/XMeaNoUZre

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 5, 2024