Korábbi eső utáni szürke, felhős, de aktuálisan száraz, hűvös időben (16 Celsius-fokos levegő-, 24 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 2024-es Forma-1-es Brit Nagydíj első szabadedzése a legendás silverstone-i pályán.

Az első percekben a mezőny nagy része kigurult a sokak által imádott aszfaltcsíkra, a túlnyomó többség a Pirelli kemény keverékű, fehér jelzésű abroncsain futották az első köröket, 8 perc után a leggyorsabb az ausztriai győztes, a mercedeses George Russell volt 1:28,888-cal.

Bearman is one of four junior drivers on show in FP1 Ollie Bearman 🔀 Kevin Magnussen

Isack Hadjar 🔀 Sergio Perez

Franco Colapinto 🔀 Logan Sargeant 📸

Jack Doohan 🔀 Pierre Gasly#F1 #BritishGP pic.twitter.com/uqxjLlviaT — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

Az első edzésen számos ifjonc is pályára lépett, a Red Bull Racingnél Sergio Perez (új festésű) autóját a már korábban is bevetett Isac Hadjar vezette, az Alpine-nál az egyik 2025-ös jelölt, Jack Doohan, a Williamsnél a Forma-2-ben vezető argentin Franco Colapinto, míg a Haasnál a jövő évre már biztosan leigazolt Ferrari-ifjonc, Oliver Bearman lépett pályára.

🔴 RED FLAG 🔴 Yuki is beached in the gravel at Luffield 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/tDHrsM2pad — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

Ami Doohan autójának eredeti gazdáját, Pierre Gaslyt illeti, a francia garantáltan a rajtrács végéről kezdi majd a vasárnapi versenyt, ugyanis az Alpine úgy döntött, az erőforrás összes elemét újra cseréli (a belső égésű motorból ezzel máris a negyedik, utolsóig jutott), a hátrasorolásokat érdemes volt egyszerre letudni.

8 perc után előkerült a piros zászló, a VCARB-os Cunoda Juki csúszott a kavicságyba a Luffield kanyarban.

44 perc maradt, amikor újraindult a körözés. Russell tovább javított, de a Red Bull-os Max Verstappen is gyorsult, a bő kéttizedes hátránnyal tudott a második pozícióba ugrani.

And we are green again! 🟢 The session resumes with just over 40m left on the clock #F1 #BritishGP pic.twitter.com/8l1dmJaHck — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

Félidőnél, még mindig keményeken a ferraris Carlos Sainz állt az élen 1:27,925-tel. Bearmannek és a sauberes Valtteri Bottasnak már ekkor is volt lágy gumis köre, de a piros Pirelliken is 6 tized volt a hátrányuk.

20 perccel a vége előtt a McLaren ausztrál pilótája, Oscar Piastri autójára is felkerültek a lágyak, 1:27,631-gyel át is vette a vezetést.

Nem sokkal később csapattársa, Lando Norris vette át az első helyet, de a mostanában feltűnően „jó” Lance Stroll is képes volt a 2. időt autózni, míg Fernando Alonso hajszál híján négytizeddel lassabb volt a kanadainál.

Az utolsó 10 perc kezdetén itt-ott szemerkélni kezdett a pályán, de ez még nem zavarta a slick gumis köröket.

Hét és fél perccel a leintés előtt Piastri komoly műszaki hibát jelentett a rádión, odalett a hidraulika – a fiatalnak szerencséje volt, így is be tudott gurulni a bokszutcába, de nem jutott a garázsig, ezért rövid időre le is zárták a bejáratot.

Meanwhile, Piastri is reporting a hydraulic issue and has stopped at the entry to the pit lane 😮#F1 #BritishGP pic.twitter.com/QlpCBLyz0L — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

Az utolsó percekben a lassan haladó Stroll kétszer is csúnyán feltartotta Leclerc-t, a második eset a jelentős tempókülönbség miatt nem is volt veszélytelen.

Még húzósabbnak tűnt Hadjar és Norris incidense, az angol hajszál híján belerongyolt az épp az elengedés kedvéért lassító Red Bull-ifjonc autójába.

Ami a sorrendet illeti, nem lettünk okosabbak, az első gyakorláson a Mercedes és a Red Bull autóira sem került fel a leggyorsabb keverék, így az erőviszonyok csak később bontakoznak ki.

Az edzés – szokás szerint – rajtrácsos startszimulációkkal zárult.