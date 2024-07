Újabb löketet kaphat az egyébként is mozgalmas átigazolási piacon az uborkaszezon, ráadásul a világbajnoki pontversenyben vezető Red Bullnál jöhet a következő fordulat. A német Auto Motor und Sport úgy értesült, hogy a csapat egyáltalán nincs kibékülve Sergio Pérez teljesítményével, az 1+1 éves, így akár 2026 végéig szóló szerződése ellenére már az idei év végén meneszthetik a mexikóit.

Annak ellenére, hogy Pérez a szezon elején még második volt a bajnokságban, már csak az ötödik helyen áll, és ha így folytatja, pillanatokon belül a hetedik helyen találhatja magát. Az pedig hosszabb távon a Red Bullnak is visszaüthet, hogy az elmúlt öt hétvégén mindössze 15 pontot szerzett, míg Verstappen 101-et.

Ha lehet hinni a német lap információinak, amennyiben Pérez a következő három hétvégén sem javul, a Red Bull lecserélheti őt Daniel Ricciardóra. Az ausztrál visszatérése különösen annak fényében lenne érdekes fejlemény, hogy néhány héttel ezelőtt Helmut Marko, a csapat tanácsadója azt nyilatkozta, hogy már nem számolnak a jelenleg az RB színeit erősítő Ricciardóval az anyacsapatnál – igaz, a faenzaiak vezérigazgatója később egyértelművé tette, hogy még nem eszik olyan forrón a kását.

Persze, Ricciardo esetében is feltétel, hogy a Brit, a Magyar, majd a Belga Nagydíjra is átmentse az elmúlt hetekben javuló, ám előtte nagyon is gyenge formáját. A friss fejleményekről Markót is kérdezték, aki sejtelmesen csak annyit mondott, hogy „a nyári szünetre többet fogunk tudni”.

Mindemellett azt is megtudta az Auto Motor und Sport, hogy Liam Lawson számára borítékolható az RB-ülés 2025-re, továbbá az is biztos, hogy Carlos Sainz még akkor sem lenne opció a Red Bull számára, ha valóban kirúgják Pérezt. Ellenben a mexikói felszabadulása a középmezőnyt bolygatná fel teljesen, ahol olyan csapatok radarjára kerülhet fel, mint a Williams vagy a 2026-tól gyári Audiként szereplő Sauber.