Amikor idén február elején kiderült, hogy a Ferrarinál Lewis Hamilton váltja Carlos Sainzot, az első és leglogikusabb megoldásnak az addig az olasz csapatnál az elvárásokat felülmúlóan spanyol igazolása, a szimpla csere tűnt.

Sainz aztán képbe – majd onnan ki- – került a Red Bullnál, felmerült a 2026-ra az Audi gyári csapatává váló Sauber, pár hete a williamses jövő tűnt szinte biztosnak, majd az is valós opciónak látszott, hogy Sainz Esteban Ocon utódjaként visszatér korábbi alakulatához, az annak idején még Renault-ként, az utóbbi pár évben már Alpine-ként futó enstone-i alakulathoz.

Az eddig a Red Bull-os Max Verstappenért – már-már kínosan – kampányoló, de a közvélekedés szerint már 2025-re a saját nevelésű Kimi Antonellit a nagycsapathoz beültetni kívánó Mercedes-főnök, Toto Wolff a silverstone-i forduló előtt újabb csavarral állt elő, állítólag Sainzcal is kalkulálnak.

„Nincs egyértelmű, magától értetődő megoldás [Hamilton pótlására]” – mondta a spanyol El Mundo Deportivónak Silverstone-ban. „Úgy gondolom, hogy mostanra sikerült leszűkítenünk a lehetséges versenyzőink listáját, ám elsősorban olyan döntést szeretnénk hozni, amely a következő 5-6 évre előnyös lehet a Mercedes számára.”

„Kimi és George [Russell] régóta az utánpótlásprogramunk tagja, és szeretnék hű is maradni ehhez. Ezzel együtt Carlos is értéket képvisel, főleg a várhatóan igen szoros jövő évi bajnokság tekintetében. Olyan pilóta, aki igen hasznos, versenyképes lehet, amikor jó lesz az autónk, aki segíthet a konstruktőri bajnokságban. Carlos biztos opció, sok dolog szól mellette.”

„Ezért sem szeretnénk elkapkodni a döntést, ezért is tartanám nyitva a lehetőségeket, amíg csak lehet. Persze amikor Carlosszal tárgyaltam, fel is vetettem neki, hogy nem tudom, meddig várhat a döntésre. Nem szeretnék gyors döntést hozni, de igen, ő is reális opció” – szögezte le újságírói kérdésre az osztrák. „Ha van még időnk, akkor Carlos is jelölt, de neki kell eldöntenie, mit is szeretne” – tette hozzá.

Wolff azt állította, korábban Sainz honfitársa, a jelenleg az Aston Martinnál vezető Fernando Alonso is képben volt:

„Naná, hogy Fernandóra is gondoltunk, de ő akkor nem volt nyitott a mercedeses lehetőségre, ráadásul az Aston Martinnál hosszú távú szerződést ajánlottak neki, szóval a mi oldalunkról így festett a helyzet.”

Wolff a spanyol lap kérdésére arra is kitért, korábban – akár Nico Rosberg önkéntes távozása, akár Valtteri Bottas elküldése után – igazolták-e volna a kétszeres bajnok veteránt.

„Fernando sokkal több bajnoki címet szerezhetett volna, ha másképp alakítja a pályáját. Hogy csatlakozhatott volna-e korábban a Mercedeshez? Szerintem a korábbi, mclarenes múltja miatt nem szerződhetett volna ide, hiszen [a korábbi Mercedes-vezér] Dieter Zetsche már a mclarenes időkben is képben volt, azaz az az ajtó eleve nem volt nyitott.”