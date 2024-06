Nem váltotta meg a világot a tavalyi visszatérésével Daniel Ricciardo, így már hónapok óta azt pedzegetik a nemzetközi sajtóban, hogy másodjára is hoppon maradhat az ausztrál. Egyelőre nincs is érvényes szerződése a 2025-ös idényre a 34 éves versenyzőnek, míg csapattársa, Cunoda Juki maradását még a Kanadai Nagydíj hétvégéjén bejelentette az RB (VCARB) csapata.

Az is baljós jel lehet Ricciardo számára, hogy az elmúlt napokban Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója arról beszélt, már nem is számolnak vele hosszú távon – és ha ez így is lesz, valószínűleg a faenzaiak tartalékosa, Liam Lawson lesz Cunoda csapattársa.

Peter Bayer, az RB vezérigazgatója viszont finomított Marko korábbi kijelentésein: az Osztrák Nagydíj, tehát az anyacsapat hazai hétvégéjén elárulta, hogy a nyári szünet előtt nem fognak dönteni a sorsáról, magyarán: a következő négy futamon még bizonyíthat Ricciardo. „Nem sietjük el a döntést a jövő évi felállásunkat illetően” – idézte Bayer szavait a Motorsport Week. „Jukit már bejelentettük, ami nagyon fontos volt számunkra, de most az autónkra koncentrálunk. Kivárjuk a nyári szünetet, és akkor mindent megbeszélünk. Csendben és kapkodás nélkül.”

Bayer elismerte, a pilótakérdésben nemcsak neki, hanem Markónak, Christian Hornernek, a Red Bull csapatfőnökének, Laurent Mekiesnek, az RB csapatvezetőjének, de még a részvényeseknek is lesz beleszólása.

Az 53 éves szakember Lawson helyzetéről is beszélt: a PlanetF1.com beszámolója szerint Bayer biztos benne, hogy az új-zélandi védencük „készen áll” az előléptetésre. Mint ismert, Lawsonnak még a parádés beugrása után ülést ígért a jövő évi szezonra a Red Bull, és ha nem tartja a szavát, szabad prédává válhat az új-zélandi, például az Audi számára.