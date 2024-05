A Forma-1-es autók sokszor nemcsak formailag, hanem színvilágukat tekintve is hasonlítanak egymásra, az egyik népszerű idei trend például a festetlen karbonfelületek számának szaporodása. A festék is csak felesleges súly, mint mindennel, természetesen ezzel is próbálnak spórolni a csapatok.

Egyes autókat azonban ezen túlmenően is nehéz megkülönböztetni (főleg) villanyfényes körülmények között, ez már a Forma-1 tulajdonosait is kezdi zavarni. A sorozat arra szeretné rávenni a csapatokat, hogy jobban megkülönböztethető festéseket álmodjanak meg, egymással is egyeztetve.

A részletek még kidolgozás alatt állnak, de Nikolasz Tombazisz, az FIA együléses bizottságának vezetője is megerősítette, hogy szeretnének megoldást találni a problémára.

„Meg kell oldanunk, hogy a csapatok valamilyen formában kommunikáljanak arról, milyen festéseken dolgoznak. A pontos módját még ki kell dolgoznunk, de számítunk a résztvevők együttműködésére. Nem lesznek új szabályok a festésekre vonatkozóan, de szeretnénk, ha csapatonként eltérőek és felismerhetőek lennének” – mondta Tombazisz.