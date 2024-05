Látványos balesettel indult a Forma-1-es Monacói Nagydíj: a két Haas és a Red Bull-os Sergio Perez az első kanyar utáni emelkedőn ütköztek, törmelékkel beterítve a pályát – és annak környékét.

A szétszóródó elemek egy, a helyszínen dolgozó fotóst is eltaláltak. Nem lehetett a legjobb bőrben az esetet követően, többen is a segítségére siettek, ahogy az az alábbi képen is látható.

Később a Nemzetközi Automobil Szövetség részéről megerősítették, hogy a fotóst az orvosi központba szállították, de nem voltak nyílt sebei. Néhány vizsgálatot követően ki is engedték, így komolyabb probléma nélkül folytathatta ő is a dolgát.

Ami az eset sportoldalát illeti, az FIA nem osztott ki büntetést az ügyben. A pilóták ép bőrrel megúszták az esetet, az érintettek meg is szólaltak a baleset kapcsán: