Az elmúlt időszakban többször, több okból is valamilyen okból bizonytalanná vált valamelyik Red Bull-pilóta ülése. Az elmúlt időszakban Sergio Perez alatt inogott meg látszólag a szék: a mexikói teljesítménye mintha kezdene kevés lenni, amikor az ellenfelek közelebb érnek a Red Bullhoz.

Az energiaitalosokkal komolyan vagy félkomolyan több pilótát is összeboronáltak már, Helmut Marko azonban Monacóban igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba. Az osztrák tanácsadó elárulta, Sergio Perez az első számú opciójuk 2025-re. „A tárgyalások zajlanak” – fogalmazott a szakember a mexikóiról, akinek év végén lejár jelenlegi szerződése. „Szeretnénk ezt letisztázni a nyári szünet előtt.”

Perez mellett egy másik házon belüli pilóta, az RB-nél vezető Cunoda Juki neve is felmerült. A japán versenyző magasan veri a középmezőnyt ebben a szezonban, beleértve csapattársát, Daniel Ricciardót is. „Természetesen ő is részt vesz a tárgyalásokban” – fűzte hozzá Marko. „Több opció is van a szerződésében, évekre is elkötelezheti magát” – utalt Cunodára az osztrák.

Carlos Sainz neve egyáltalán nem merült fel, bár a Ferraritól távozó spanyolt most mással hozták össze: