Az elmúlt hetekben több helyen is megjelent, hogy a Forma-1 már a negyedik versenyt tervezi az Egyesült Államokban, mégpedig Chicago utcáin. A dolgot eddig senki nem erősítette meg, de talán nem is fogják, főleg annak fényében, hogy a Motorsport.com szerint egészen másfelé mozdulna a sportág.

Mint írják, az amerikai kontinenssel és immár hat futamával tökéletesen elégedettek, azonban Ázsiát, annak is a keleti részét még nem sikerült eléggé kiaknázni. Jelenleg Szingapúr, Kína és Japán rendez ezen a környéken futamot – Malajziától 2017-ben köszönt el az F1, a tervek pedig azok, hogy Dél-Koreába visszatérhet, Thaiföldre pedig megérkezhet a sportág.

Ha ezen igényeknek eleget szeretne tenni, meg szeretné valósítani őket az F1, akkor helyet kell nekik csinálni a versenynaptárban. Erre 2025 után lehetőség is nyílna, az európai helyszínek kárára: számos, az öreg kontinensen fekvő pálya szerződése ekkor jár le.

A legnagyobb veszélyben – Max Verstappen népszerűsége ellenére is – a Holland és a Belga Nagydíjak vannak, melyek kapcsán korábban már az évenkénti váltásban szereplés lehetősége is felmerült. Nehéz helyzetbe kerülhet a két olaszországi versenyhelyszín, Imola és Monza is – a nyomást pedig fokozza, hogy Madrid képében pár év múlva egy vadiúj utcai F1-es pályával biztosan bővül a naptár.

Stefano Domenicali F1-vezér a Motorsport.com kérdéseire lényegében úgy válaszolt, ahogy azt már korábban is hallhattuk tőle: a régi versenypályák nem kényelmesedhetnek el, ezeken a helyszíneken is modernizációra van szükség, hogy megfeleljenek napjaink igényeinek akár biztonsági, akár szórakoztatási szempontból. Pozitív példaként épp a Hungaroringet hozta fel. „A Hungaroringen zajló munka azt igazolja, hogy a Forma-1 változásai hozzájárulnak ahhoz, hogy magasabbra kerüljön a léc az évek során kissé lemaradásba került létesítmények számára is. Konstruktívan mondom: ha nincs akarat a befektetésre, a munkára és a közös projektekre, fennáll a veszélye annak, hogy a Forma-1-et elvesztik” – utalt az egyes helyszínekre a vezérigazgató.

A Magyar Nagydíj otthona egyébként 2032-ig érvényes szerződéssel rendelkezik, nálunk tehát ez a veszély nem áll fenn.