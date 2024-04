A Forma-1 2024-re már 24 fordulósra bővítette naptárát, ám a menetrendből így is hiányoznak bizonyos országok, klasszikusnak tekinthető pályák.

A hagyományos, európai helyszínek nagy gondja a pénzügyi háttér, hiszen mögöttük általában nem állnak évi dollártízmilliókat az országimázs oltárán F1-re áldozó kormányok. Ezért nincs Francia Nagydíj, ezért nem rendeznek rendszeresen németországi futamokat, ezért lehet, hogy 1-2 év múlva a Holland és a Belga Nagydíj évente váltogatja majd egymást.

Úgy tűnik, a két klasszikus német pálya, a Nürburgring és Hockenheim is erre készül, így térhetnek majd vissza 2026-tól.

„2026-ban izgalmas dolgokra számíthatunk. Több európai versenyszervezővel is tárgyalunk, a közeljövőben be is jelenthetjük majd a dolgot. Több európai versenyt is érint a dolog, több lehetőség is nyitott” – mondta nemrég a német dpa hírügynökségnek az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali.

A két pálya fejesei félig-meddig megerősítették, hogy a fenti terv tető alá hozásán dolgoznak: „Úgy gondoljuk, hogy a Forma-1-et érdekli a német piac. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot az F1-gyel, folyamatosan keressük a lehetőségeket. Mi alapvetően nagyon jónak tartjuk a rotációs modellt, a Nürburgringgel való váltás nekünk már korábban is bejött” – nyilatkozta Hockenheim főnöke, Jorn Teske. „Végső soron a rendezvény pénzügyi életképessége a legfontosabb, ezért összekapaszkodunk a Hockenheimringgel” – erősítette meg a Nürburgring szóvivője, Alexander Gerhard.

Az európai fejlemények mellett a Távol-Keletről is érkeztek hírek: úgy tűnik, miután a 2010 és 2013 között Jongamban, a semmi közepén megtartott Koreai Nagydíj nem meglepő módon befuccsolt, Dél-Korea újra bejelentkezett az F1-es naptárba, igaz, most utcai futammal. A főváros, Szöul közelében fekvő Incshon polgármestere a Japán Nagydíj helyszínén tárgyalt Domenicalival, aki a nagyközönség felé is jelezte, hogy foglalkoznak a kérdéssel.

A jövő hétvégén négy év kihagyás után rendeznek újra Forma-1-es Kínai Nagydíjat Sanghajban, ám a távol-keleti óriás talán két futamot is szeretne: a jelenlegi helyszíntől 1200 kilométerre fekvő Kuangtung tartomány 2024 fejlesztési költségvetéséből konkrét összeget különítettek el a F1-es versenypálya építésére.

A tervben van logika, hiszen a hatalmas ország gazdaságilag egyik legerősebb területéről van szó: ne feledjük, itt található Sencsen, Kanton, Hongkong és Makaó is. A GD Times mindössze ennyit adott hírül, de ha komoly a projekt, minden bizonnyal hamarosan többet is hallunk majd róla.