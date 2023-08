Max Verstappen sikereinek, a Hollandiában és Belgiumban kitört Verstappen-láznak köszönhetően három és fél évtized után visszatért a Forma-1 Hollandiába, a felújított zandvoorti pályára.

2021 és ’22 után idén a harmadik új kori Holland Nagydíjat rendezik, a pályának 2025-ig szól a szerződése. A Forma-1 szeretné a naptárban tartani a helyszínt, ám Zandvoort, mivel nem kap állami támogatást, még az F1-láz, a telt ház ellenére is pénzügyi nehézségekkel küzd.

A Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali felvetette, hogy könnyítésképp rotációban, kétévente rendezhetnék a futamot.

„Látható, hogy más futamok szervezői egyenesen példaként tekintenek Zandvoortra – elképesztő belegondolni, hogy mégsem kap állami támogatást. Fantasztikus dolgot sikerült itt megvalósítani, hadd mondjak ezúttal is köszönetet!” – nyilatkozta a helyszínen.

„Óriási a hangulat, rengeteg a néző, valamint ott van a fenntarthatósági megközelítés is, Zandvoort tényleg példaként szolgálhat sok helyszínnek. Nagyon magasra tették a lécet” – utalt arra Domenicali, hogy Zandvoortot a versenyhétvégére gyakorlatilag autómentessé tették, a településre Max Expressre keresztelt vonatjárattal lehet eljutni, a pályára a nézők nagyjából egyharmada tömegközlekedéssel, másik egyharmada kerékpárral – ehhez több ezer tárolót is telepítettek –, a maradék egyharmad pedig gyalog érkezik. Még a rendőrjárőrök, az elsősegélynyújtók is bicikliket használnak.

„Zandvoort jövője mindenképpen pozitív. Már a péntek délelőtti megbeszélésünkön szóba került a jövő. Egyelőre minden lehetőség nyitott, vagy így folytatjuk, vagy éves rotációban egy másik futammal. Majd meglátjuk, mi a legjobb opció. De hadd szögezzem le újra: minden jó, nem tudom elképzelni, hogy bármikor a közeljövőben megszakadjon az együttműködés” – magyarázta az F1-vezér.

Domenicali a lehetséges váltóhelyszínt nem említette, de mi Spa-Francorchamps-ot tudjuk elképzelni, hiszen az F1-ben általában kerülik az ilyen szintű időbeli és földrajzi közelséget a futamoknál, ráadásul sajnos a Verstappen miatt ott is „kimaxolt” jegybevételek ellenére a belga helyszín is évek óta küszködik pénzügyileg – talán jó kompromisszum lehet, hogy a szupersztár pátriájában egyik évben az egyik, a másikban a másik hazája rendez F1-es nagydíjat.