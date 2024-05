Ahogy arra már a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj időmérőjét összefoglaló cikkünkben is felhívtuk a figyelmet, a Q1-ben történt egy feltartásgyanús szituáció. A mclarenes Oscar Piastri ugyanis rosszkor volt rossz helyen, így elvette Kevin Magnussentől a lehetőséget, hogy a Haas-szal bejusson a Q2-be.

A szituáció nagyon egyértelmű volt, így nem is lehetett kérdés, hogy Piastrit meg fogják büntetni.

Az ausztrált három helyes visszasorolással szankcionálták,

így a második leggyorsabb köre az időmérőn az ötödik rajthelyet fogja érni.

⏪ Rewind to Q1



Magnussen finds a slow moving Piastri on the racing line around Turns 2 & 3



Will that be costly for the Aussie?#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/LNQ4ji4IHY