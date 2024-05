Felhős időben, kissé megélénkülő szélben, 24 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hetedik időmérő edzése a 2024-es Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. A két piros zászlóval is megszakított harmadik szabadedzést behúzta a McLaren, de nem tudta mindenki megmutatni, mire is lehet képes egy körön.

A Q1 egyik nagy kérdése az volt, hogy a szabadedzés egyik piros zászlóját összehozó Fernando Alonso Aston Martinjának javítása elkészül-e. Ez nem volt kérdés Sergio Perez esetében, a mexikói Red Bulljának csak az első szárnya sérült, ebből a szempontból nem volt veszélyben továbbjutása.



Végül Alonso is még bőven időben pályára hajthatott, a spanyolnak 11 perce volt kiharcolni a továbbjutást. Eddigre páran már túl voltak néhány körön: a Ferrarik közepes abroncsokon próbálkoztak, Charles Leclerc ezeken is versenyképes volt, Carlos Sainz eleinte kevésbé. Hibákból sem volt hiány, Alexander Albon a Williamsben az utolsó kanyart szúrta el, megjárta a kavicságyat is.

The final corner is still causing all sorts of problems



Alex Albon is the latest to veer off into the gravel 😮#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/BW37eQrBDI — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Alonsónak sem kezdett simán, mint azt a mellékelt ábra mutatja.

Alonso was off in FP3 and he's in the gravel again in Q1



Fernando finds his way back on track but he's currently P17#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/yNqVYbXER1 — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

A végén igazi tűzijáték volt, nagyon sokat javult a pálya, így volt olyan pillanat, amikor Nico Hülkenberg vezetett a Haas-szal. Végül a német „csak” a harmadik lett Max Verstappen Red Bullja és a közepesekkel továbbjutó Leclerc mögött, kevesebb mint egytized másodpercre az első helytől.

Lewis Hamilton (Mercedes) csak 22 ezreddel kerülte el a kiesést, nem jutott tovább a két Kick Sauber, Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas) és Alonso. Magnussent Oscar Piastri vélhetően feltartotta a McLarennel, ennek még lehetnek következményei.

A Q2-t a Mercedesek nyitották, de hamar csatlakoztak hozzájuk a többiek. A Ferrarik is felrakták a lágy gumikat, a Red Bullnál Verstappen pedig olyan középső szektort rakott össze, mint még eddig senki. A két csapat közül összességében a Ferrari volt jobb, de nem csak ők voltak az időmérő szereplői: Leclerc mögé Cunoda Juki jött be másodiknak az RB-vel (VCARB), Verstappen volt a harmadik, de a negyedik Piastri és az ötödik Lando Norris (McLaren) is nagyon közel voltak: a legjobb öt között 1,5 tizedmásodperc volt a különbség.

Közben a Mercedeseknek szó szerint a továbbjutásért kellett küzdeniük. A csata eléggé kiterjedt, ugyanis aki nem volt benne a top5-ben, az konkrétan veszélybe került. Áldozatul is esett Perez: a Red Bull mexikóija 15 ezreddel maradt le a továbbjutásról, és köszönt el a Q3 előtt a két Alpine-nal, Lance Stroll-lal (Aston Martin) és Albonnal egyetemben. A szakaszt végül Verstappen nyerte, aki a végén robbantott, 15 századdal ugorva a többiek elé.

A Q3-as első lövésre Daniel Ricciardo (RB) nem hajtott ki, a többiek viszont parádéztak. Verstappen volt a leggyorsabb Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Cunoda, Hamilton és Hülkenberg előtt egy kör után, de a holland előnye nem volt behozhatatlan a McLarenek és Leclerc előtt.

A fináléra mindenki elővette a friss lágy gumikat a javítás reményében. Verstappen rátett egy lapáttal, ez pedig kellett is, hogy megszerezze sorozatban nyolcadik pole-pozícióját – ezzel beállítva Ayrton Senna vonatkozó rekordját. A McLarenek javultak a legtöbbet, Piastri második helyet érő ideje jobb volt, mint Verstappen első köre. Norris harmadik lett, a Ferrari pedig végül a 4-5. rajtkockát húzták be Leclerc, Sainz sorrendben.

A Mercedes az RB-vel volt inkább csatában: Russell a hatodik lett Cunoda, Hamilton és Ricciardo előtt. A legjobb tíz utolsó helye Hülkenbergé lett.

A 2024-es Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.