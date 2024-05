Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson kettős McLaren-elsőség született Oscar Piastrival és Lando Norrisszal, őket a Ferrarik követték Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben.

A pénteki előzmények után több istálló számára is fontos edzésnek ígérkezett a szombat kora délutáni egy óra Imolában. Köztük volt a Red Bull is, akik eléggé küszködtek az első két gyakorláson, Max Verstappen láthatóan nem érezte jól magát az autóban.

A mezőny verőfényes napsütésben, 23 Celsius-fokos levegőben és 44 fokos aszfalton körözött, a harmadik szabadedzésekre általában jellemző visszafogott kezdéssel. Két csapat volt a főszereplője volt az edzés első felének: Charles Leclerc, majd Carlos Sainz a Ferrarijukon lágy gumikkal jobbnál jobb köröket repesztettek, de hamar feltűnést keltett, hogy Verstappen viszonylag közel volt hozzájuk – Red Bullján közepes abroncsokkal.

Féltáv előtt piros zászlóval meg kellett szakítani az edzést, ugyanis Fernando Alonso összetörte az Aston Martint. A spanyol alatt az utolsó kanyarban tört ki az autó, majd háttal vette le a bukótér végében a falat.

🚩 Red Flag 🚩



Alonso's gone into the barriers. Fernando's out of the car and okay 👍#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/rnhxplw5IV — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Alonso autótörésének helyén többen is hibáztak és a kavicságyba futottak, ez jellemző volt az edzés második részére is. A mclarenes Oscar Piastri át is vehette volna például a vezetést, de ő is belerontott a körébe.

Az utolsó bő negyedórára mindenhol előkerültek a lágy gumik, a köridőkön mindenki próbált faragni. Villogtak is az olyan pilóták, mint a williamses Alexander Albon vagy Cunoda Juki az RB-vel (VCARB), de a legjobb pozíciókért folyó meccsben csak mellékszereplők voltak.

Az időmérős gyakorlásokat alig tudta valaki befejezni. Piastri az utolsó hat percbe lépve megfutotta azt a kört, ami benne és a McLarenben volt – fél másodperccel verve a Ferrarikat. George Russell is villant a Mercedesszel, Sainz és Leclerc köridejével egyező szintet futva.

A többieknek azonban nem jutott szó, jött ugyanis Sergio Perez, és a felső sikánnál falba állította a Red Bullt. Komolyan látszólag nem sérült az autója, de a sóderágyba ragadás végállomást jelentett a mexikói számára.

And we have another red flag! 🚩



Now Perez has found the barriers at the Varinate Alta chicane#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/cPjEJDFj3u — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Meglepő módon ez nem zárta le teljesen az időmérőt, ugyanis az utolsó 2 perc 20 másodpercre újra megnyitották a pályát. Épp emiatt szó szerint csaták alakultak ki, hogy ki kezdhet még meg egy utolsó mért kört. Végül Lando Norris (McLaren) és Leclerc is felértek. Az eredmények módosultak is, ugyanis a brit felugrott a második helyre, így McLaren 1-2-vel ért véget az imolai szabadedzés.

The session resumes with just under two minutes to go



Charles and Carlos are in a hurry! 😮#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/YnW4oUaZt9 — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

A kurta-furcsa lezárású edzésen a McLareneket a Ferrarik követték tehát Sainz-cal és Leclerc-rel, majd Russell, Verstappen és Albon következtek. A legjobb tízbe Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) és Nico Hülkenberg (Haas) fértek be.

Az Emilia-romagnai Nagydíj időmérője 16 órakor kezdődik.