Ritkán látott mélységekbe süllyedt Fernando Alonso a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj szombati napján. A kétszeres világbajnok előbb – tőle szokatlan módon – összetörte az autóját a harmadik szabadedzésen, míg az időmérő edzésen csak az „mentette meg” attól, hogy a legutolsó helyen végezzen, hogy pályaelhagyás miatt elvették Logan Sargeant mért köreit, így a Williams amerikaija került a sor végére.

Noha az Aston Martin időben elkészült a spanyol autójával, Alonso vesszőfutása a Q1-ben folytatódott. Egy újabb hiba után a Tamburello-sikán kijáratánál is meglátogatta a sóderágyat, és ugyan később új gumikkal tért vissza a pályára, nem tudott olyan köridőt összerakni, ami elegendő lett volna a továbbjutáshoz.

„Hihetetlen munkát végzett a csapat. Jó volt látni, ahogy órákkal az időmérő edzés előtt a két csapat (a sajátjai mellett csapattársa, Lance Stroll szerelői – szerk.) együtt dolgozott gőzerővel azon, hogy összerakják az autómat az időmérőre. Ez sikerült is, nagy köszönet érte mindenkinek” – idézte Alonso dicsérő szavait a Crash.net.

„Az egész időmérő edzésre megtankoltuk az autót, és csak pár kerékcserére készültünk. A legjobb időmet mégis az első körömben futottam, amikor a legnehezebb volt az autó, amikor pedig a könnyebb volt, vagyis az utolsó próbálkozásomnál, egy ismeretlen hiba miatt megint ki kellett állnunk a bokszba” – folytatta Alonso. „Összességében ez egy ilyen nap: nem volt könnyű a harmadik edzésen történt baleset és az időmérő után.”

Többek között az M4 Sport kamerái előtt az Aston Martin versenyzője egy másik nehézségre is rávilágított, aminek köze lehetett a hibájához. „Az F2-es baleset után nem maradt tábla a fékezéshez az 1-es kanyar külső ívén, és furcsa, hogy engedélyezik, hogy eltérő pályán fussunk időmérőt, mint szabadedzést” – jegyezte meg Alonso, utalva a Forma-2 délutáni sprintfutamán történt, öt autó kiesését eredményező rajtbalesetre.

Looking back at that crash on the first lap 🔍#F2 #ImolaGP pic.twitter.com/TjXrghdU8s

— Formula 2 (@Formula2) May 18, 2024