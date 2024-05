A Forma-1-es Miami Nagydíj után jelentették be, hogy Charles Leclerc és eddigi versenymérnöke, Xavi Marcos útjai elválnak, a szakember más poszton folytatja a Ferrarinál, míg a monacói pilóta Imolától az addigi teljesítményért felelős mérnökével, Bryan Bozzival folytatja a munkát.

Az Emilia-romagnai Nagydíj csütörtöki sajtónapján természetesen megkérdezték Leclerc-t a szokatlan, szezon közbeni váltásról. Bár a hírek arról szóltak, hogy a monacói és Marcos viszonya megromolhatott, a versenyző hangsúlyozta, hogy nem ő kérte a cserét. (Igaz, azt sem mondta, hogy nem tudott arról vagy ellenezte volna.)

„Egyértelmű, hogy nagyon szoros a küzdelem az élmezőnyben, minden dolog számíthat. De a döntést a csapat hozta meg Xavival egyeztetve – gondolom, más terveik voltak, Miami után pedig be is jelentették” – kezdte, majd kérdésre kitért arra is, hogy szerinte nem volt gond az eddigi mérnökével folytatott (rádió)kommunikációval.

„A kommunikáció mindig is fontos szempont volt, amióta Xavival dolgoztam. De mindig igyekeztünk is a lehető legtöbbet beszélni, én így dolgozom, szeretek a lehető legjobban képben lenni. Igyekszünk a lehető legsimábbá tenni az átállást, aztán majd megnézzük, milyen fontos területen lehet még javítani. De úgy gondolom, a kommunikációval nem volt különösebb probléma.”

Leclerc okkal bízik benne, hogy tényleg nem okoz majd nehézséget a csere:

„Kezdettől fogva Bryan volt a teljesítményért felelős mérnököm a Ferrarinál, szóval pontosan tudja, hogy zajlanak a dolgok. Szóval nem a nulláról indulunk, nem kell valami teljesen új dologhoz alkalmazkodnunk. Eddig minden a lehető legsimábban ment, és meggyőződésem, hogy ezután is így lesz, a hétvégén pedig már 100%-on dolgozunk majd. Ennyi.”